L’Ajuntament de Berga ha fet un pas endavant per tal de fer de la capital del Berguedà una ciutat cardioprotegida. El consistori ha implementat diferents mesures encaminades a poder disposar d’una xarxa de desfibril·ladors que cobreixi la màxima extensió geogràfica i doni assistència als llocs on habitualment s’apleguen més persones per poder actuar ràpidament en cas que es produeixi un cas d’aturada cardíaca.

Les mesures adoptades van ser proposades per l’entitat local De tot cor a través de la segona convocatòria del projecte de pressupost participatiu de 2021 i van obtenir 162 vots (8,87 %) convertint-se en la tercera opció més votada entre la ciutadania. Per donar compliment al projecte, les propostes s’han implementat al llarg d’aquest any a través de diferents accions.

Reubicació dels DEA

Berga compta amb desfibril·ladors externs automàtics (DEA) distribuïts per diversos espais i equipaments municipals. Alguns dels DEA es trobaven a l’interior d’edificis públics i això feia que no es poguessin utilitzar quan aquests equipaments estaven tancats al públic. Per aquest motiu, els desfibril·ladors situats al Teatre Municipal, el Pavelló de Suècia i el camp de futbol municipal s’han instal·lat a l’exterior dels equipaments. En el cas del camp de futbol, el DEA s’ha col·locat a l’accés dels vestidors. Les tasques de reubicació dels desfibril·ladors han estat portades a terme per membres de la brigada municipal amb la col·laboració de l’entitat De tot cor.

On s'ubiquen els desfibril·ladors de Berga?

Actualment, la ciutat de Berga disposa de 12 desfibril·ladors externs automàtics. En concret, 8 aparells depenen del consistori berguedà i 4 han estat adquirits i gestionats per farmàcies, però són d’accés públic permanent, ja que estan ubicats a l’exterior dels establiments. La ubicació de la dotzena de desfibril·ladors és la següent:

Santuari de Queralt – A l’entrada de la botiga de records Vehicle de la Policia Local – DEA mòbil Plaça de Sant Pere – Entrada de l’Ajuntament de Berga Plaça de Sant Joan – Entrada del Casal Cívic de Berga Teatre Municipal – Al costat de l’accés principal Pavelló de Suècia – Accés principal Camp de futbol municipal – Accés als vestidors Pavelló d’Esports – Accés inferior del Pavelló Vell Farmàcia Álvarez – Carrer Gran Via, 28 Farmàcia M. Cosp – Passeig de la Pau, 55. Farmàcia Badia – Passeig de la Indústria, 23 Farmàcia Saz – Avinguda del Canal Industrial, 14-16

La cardioprotecció

Un espai cardioprotegit és el resultat d’una planificació específica i la dotació dels recursos adequats que permetin dur a terme les intervencions integrades en la cadena de supervivència. Això significa que a banda de disposar d’una xarxa de desfibril·ladors ubicats en espais de gran concurrència de persones que permetin aconseguir que el temps transcorregut entre la detecció de l’aturada i la primera descàrrega del DEA sigui inferior a 5 minuts, també és necessari impulsar accions de formació en reanimació cardiopulmonar de les persones actuants (les primeres persones que intervenen) segons els estàndards del Consell Europeu de Reanimació, la formació i la informació a la ciutadania i l’accés públic a la desfibril·lació.

Sessions formatives

Una altra de les accions realitzades ha estat la formació i divulgació en suport vital bàsic i utilització del desfibril·lador adreçat a la població general i al personal municipal de l’Ajuntament de Berga que desenvolupa tasques d’atenció al públic. El passat divendres, 1 d’octubre, els membres de l’associació De tot cor van impartir una sessió formativa al Pavelló de Suècia per posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament a través d’una sessió telemàtica. La Policia Local també ha cursat la formació mitjançant una sessió feta el passat mes de març en què hi van participar 22 agents. Un dels vehicles del cos policial compta amb un DEA per poder utilitzar-lo en cas d’urgència.