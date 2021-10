Bagà i Sant Julià de Cerdanyola seran l'epicentre de les festes del foc al Pirineu durant tres dies, del 27 al 29 d'octubre. S'hi celebrarà el primer Simposi internacional de les festes del foc al Pirineu, una trobada d'experts provinents de diversos punts del Pirineu català, així com també d'Aragó, França i Andorra, que debatran sobre com ha evolucionat la festa, com millorar en la tasca de divulgació i transmissió de coneixements, entre d'altres aspectes.

L'objectiu del simposi és fer aflorar el coneixement local i internacional mitjançant la recerca i els estudis que giren a l’entorn de les festes del foc dels solsticis als Pirineus. Aquesta és la primera vegada que es duu a terme aquest simposi i el lloc escollit per fer-la, segons l'historiador Xavier Pedrals, és significatiu, ja que a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola s'hi celebra la Fia-faia, les úniques festes que es fan en el solstici d'hivern, la nit de Nadal.

Durant els tres dies es tractaran en una sèrie de debats, taules rodones i ponències diferents àmbits de les festes del foc com la seva història i el moment actual, l'organització i gestió, la seva transmissió i divulgació així com la seva adaptació a la pandèmia de la covid-19. El simposi serà presencial però també es podrà seguir en directe per streaming.

A més, també es preveu que hi hagi una petita mostra de la Fia-Faia, el dijous 28 al vespre en la ballada popular de l'Esbart Cadí. D'altra banda, el dissabte 30, en la trobada internacional de fallaires, es preveu una mostra de les diferents falles de cada territori participant en el projecte.

L’assistència al Simposi és gratuïta, però cal realitzar la inscripció prèvia a les jornades, fet que alhora comporta poder obtenir un certificat de participació.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, és soci del projecte Prometheus i impulsor d’aquest Simposi conjuntament amb el cap de fila del projecte, la Universitat de Lleida (a través de la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial del Pirineu), la resta de socis dels tres estats i els consistoris amfitrions de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.

El projecte Prometheus està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres per mitjà d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.