Els Castellers de Berga celebraran el pròxim 6 de novembre la primera Diada Castellera a la ciutat. La jornada, que tindrà lloc a les 17 hores a la Plaça de Sant Pere, ha estat organitzada per homenatjar Xavi Batriu Sibila i té per objectiu "repetir-se cada any essent la darrera diada de la colla a casa, cada temporada".

La I Diada Castellera arriba amb una alta càrrega simbòlica per la colla castellera, ja que es tracta de la primera vegada que es veuran castells a la plaça de Sant Pere des que la pandèmia va esclatar. Ha estat la mateixa colla de Berga la que ha manifestat en un comunicat que "els esforços de la junta per a fer viable l’economia i gestió de l’entitat s’ha vist afectada per la pandèmia". A més, han afegit que "la canalla ha crescut durant aquest temps i no s'ha pogut preparar el relleu en condicions normals", però tot i això l'entitat ha fet un "esforç extraordinari d’assaig i planificació per poder preparar la jornada".

La diada comptarà amb l’actuació dels Castellers de Berga i els Minyons de Terrassa (una colla de primer nivell amb la qual el Xavi tenia vincles d'amistat amb diferents membres) i el suport de l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal i Berga Comercial.

Sempre amunt

La colla ha escollit el lema "Sempre amunt" per animar la gent a participar tant en l'assaig general com a l'acte oficial. La programació de la jornada és la següent: