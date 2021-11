Els productors que van participar ahir en la primera edició del mercat de productors del Berguedà a Cal Rosal van acabar satisfets no només del desenvolupament de la jornada sinó també de la creació d’aquesta iniciativa que consideren necessària.

En el dia d’estrena del mercat, els paradistes consultats per Regió7 van coincidir en la necessitat d’una iniciativa com aquesta a la comarca i van valorar positivament com va anar el dia pel que fa a ambient i vendes. «Encara hi ha gent que no sap que al Berguedà es produeixen aliments com carn, ous, formatges, entre d’altres, que són de molta qualitat. Aquests mercats ajuden a donar-ho a conèixer», va apuntar Josep Dachs, productor d’ous de gallines de pagès criades en llibertat. Hi va coincidir Marc Argerich, de Soler de Preixana, que també com Dachs s’estrenava en un mercat, i va assegurar que «és important tenir un punt de trobada com aquest i donar visibilitat als productes locals de la comarca».

Josep Venturós, de Formatges Cuirols, va anar més enllà i va demanar que el mercat, tot i que creu que encara s’ha d’implementar i rebre més promoció, s’hauria de celebrar mensualment. A més, Venturós creu que el pas següent per apostar pel producte local és crear una associació comarcal de productors.

S’ha escollit fer aquest mercat a Cal Rosal perquè els diumenges és un pol d’activitat molt important i és situat a l’entrada del Berguedà. «Aquí el que es busca és l’exclusivitat del territori i que aquest mercat es converteixi en el punt de trobada dels productors locals i el seu mercat de referència», va explicar el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ens impulsor de la iniciativa.

Al mercat de productors, que va coincidir amb les parades del mercat del bolet, hi va haver una quinzena de paradistes amb productes tan diversos com formatges, conserves, carn, mel i pa, entre d’altres. A més de les parades, el mercat va oferir diverses activitats paral·leles que van ajudar a crear més ambient, com un concert a càrrec d’Els Trinxats i un tast de cervesa organitzat per El Grenyut.