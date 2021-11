El parc natural del Cadí-Moixeró certifica que l’auge del turisme rural i de proximitat durant les vacances estivals continua, tot i que amb alguns matisos. Després de l’explosió de visitants que es va viure l’estiu de l’any 2020 arran de la covid-19, enguany s’ha registrat -en general- una lleugera normalització i reculada en les xifres -tot i que encara són superiors a les del 2019 a tots els indrets-.

El director del parc, Jordi Garcia, considera que un factor a tenir en compte és que a aquest estiu moltes persones van tornar a visitar indrets d’abans de la irrupció del coronavirus, com ara punts fora de la geografia catalana.

Una de les zones que el 2020 va patir més problemes de massificació i de mobilitat per l’excés de cotxes van ser els Empedrats i la Dou del Bastareny -entre Bagà i Gisclareny-. Aquest estiu s’ha reduït entre un 25 i un 33% l’afluència de visitants, i la xifra se situa a mig camí entre la del 2019 i la del 2020.

Jordi García recalca que s’ha millorat en la conscienciació gràcies a la presència d’informadors. A més, el parc va prendre altres mesures com augmentar la capacitat de l’aparcament, l’eixamplament del camí forestal en els metres on es produïen les aglomeracions de cotxes o habilitar un sender per anar de Bagà fins a la zona del pàrquing a peu.

També es redueix al Pedraforca

Les vies d’accés al Pedraforca també han notat una petita davallada de visitants del 15%. Ara bé, el valor s’ha quedat clarament per sobre en comparació al 2019. De fet, l’increment de l’any passat va ser d’aproximadament un 50%.

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que el parc del Cadí-Moixeró contempla des de fa mesos la possibilitat de regular l’accés al sostre berguedà a través d’un bus llançadora. García comenta que l’opció continua sobre la taula, però adverteix que logísticament és «complexa» perquè es necessitaria la coordinació del parc amb els diferents ajuntaments afectats, i s’hauria de crear un gran aparcament als peus de les carreteres i pistes que s’hi aproximen.

D’altra banda, la Ruta de la Marmota i del Trencapinyes va acabar l’estiu amb un augment del 50% de visitants respecte al 2020, i d’aproximadament el 100% en comparació al període estival de 2019.