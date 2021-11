El Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el Servei d’Atenció Integral LGTBI del Consell Comarcal del Berguedà han creat una aplicació mòbil anomenada Gender App que està dirigida a noies i nois d’entre 14 i 25 anys. L’objectiu d’aquesta eina és prevenir les violències masclistes i la LGTBifòbia. Igualment també es concep com una eina per a professionals que vulguin treballar amb el jovent els continguts de l’aplicació mòbil.

Gender App apropa els serveis del Consell Comarcal del Berguedà als quals els nois i noies es poden adreçar si necessiten més informació, assessorament i atenció relacionada amb les violències masclistes, sexualitat i diversitat afectivo-sexual. Com el Servei d’Informació i Atenció a les dones, el Servei d’atenció integral LGTBI i l’Oficina Jove del Berguedà té per objectiu principal prevenir les violències masclistes i la LGTBIfòbia. Ofereix eines i recursos al jovent per contribuir a la prevenció d’aquestes violències, vol contribuir a la transformació de l’imaginari social i així combatre els estereotips i les discriminacions de gènere. També vol ampliar els coneixements en sexualitat, amb una mirada diversa.

La consellera d’Atenció a les persones, Salut i Polítiques d’Igualtat, Anna Maria Serra i el conseller de Joventut, Abel Garcia, han presentat aquest dijous l’aplicació, en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les dones. Han explicat que la Gender App “ofereix eines i recursos al jovent per contribuir a la prevenció d’aquestes violències” destacant que “vol contribuir a la transformació de l’imaginari social per tal de combatre els estereotips i les discriminacions de gènere”. Aquesta nova aplicació “també vol ampliar els coneixements en sexualitat, amb una mirada diversa per tal que el consentiment i el plaer estiguin en el centre i anar deconstruint la sexualitat hegemònica, un fet necessari per prevenir violències sexuals”.

Els consellers Anna Maria Serra i Abel Garcia han posat en valor que l’aplicació del Consell Comarcal del Berguedà “vol ajudar als nois i noies a identificar les violències masclistes i LGTBIfòbia i també a reflexionar sobre les seves pròpies creences construïdes amb la socialització de gènere i experiències”.

Què s’hi pot trobar?

En aquesta aplicació s’hi poden trobar notícies d’interès relacionades amb l’abordatge de les violències masclistes i la LGTBIfòbia, amb el foment de la igualtat de gènere i de la no-discriminació per raó de identitat o orientació afectivo-sexual.

També s’hi recolliran esdeveniments comarcals que puguin ser de interès per al jovent referents a aquests temes. L’aplicació vol ajudar als joves a identificar les violències masclistes i LGTBIfòbia, alhora que convida a reflexionar sobre les seves pròpies creences construïdes amb la socialització de gènere i experiències.

Gender App inclou un qüestionari per ajudar a la reflexió i a la identificació d’estereotips de gènere, relacions sanes, sexualitat, diversitat de cossos. És totalment anònim i les respostes podran servir -a nivell orientatiu- per conèixer l’interès dels usuaris per prevenir les violències masclistes. Així mateix també permetrà disposar de més coneixements per millorar les seves realitats sobre no exercir ni patir violències.

L’aplicació mòbil ja està disponible a les botigues Play Store i Apple Store. El desenvolupament ha estat realitzat per l’empresa berguedana La Padrina. El suport en l’elaboració dels continguts ha estat a càrrec de l’entitat Coeducacció.

Els dies 29 de novembre, 1 i 9 de desembre es realitzaran sessions de presentació als diversos centres educatius de secundària de la comarca amb l’objectiu d’informar al jovent de la utilització de la nova app, per facilitar-los l’accés i contribuir a que nois i noies facin ús d’aquesta nova eina.

Protocol per prevenir situacions de risc a l’esport

El conseller Abel Garcia ha anunciat que el Consell Comarcal del Berguedà treballarà per “fer un protocol per prevenir situacions de risc per violència masclista en l’àmbit de l’esport”. Garcia ha explicat que aquesta feina suposa la continuació de la campanya “Igualar per Guanyar” promoguda pel Consell Comarcal el novembre del 2020 que reivindica la igualtat al món de l’esport. Justament a la presentació hi han participat Iris López, en representació del Bàsquet Berga, així com també Patrick Caballero, activista LGTBI.

Abel Garcia ha destacat el paper del Consell Comarcal del Berguedà “per atacar de manera integral la xacra de les violències masclistes, una problemàtica amb unes xifres preocupants”. Abel Garcia ha exposat que segons una enquesta de la Universitat de Vic “entre un 20% i un 45% de les esportistes s’han sentit assetjades”.

Actualment a Catalunya s’interposen 38 denuncies diàries per violència masclista. Aquesta xifra suposa un 8% més que les que van haver-hi en tot el 2020.