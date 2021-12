La C-16 va tornar a registrar retencions aquest dimarts a la tarda en la segona jornada de l’operació tornada pel pont de la Puríssima. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, les cues van arribar als 8 quilòmetres de longitud a l’alçada de Berga així com a la Nou de Berguedà.

En la jornada d’ahir ja es van produir importants aturades a la mateixa via, que fins i tot van ser importants de les d’avui, arribant fins als 12 quilòmetres.

Al llarg d’aquesta tarda, una altra de les carreteres que ha registrat retencions a la regió central ha estat la C-55. Des d’Abrera fins a Castellgalí s’han comptabilitzat a les cinc de la tarda fins a 7 quilòmetres de cues.

Cadenes a la BV-4031

D’altra banda, ahir al vespre era necessari l’ús de cadenes per circular per la carretera BV-4031, que connecta Castellar de n’Hug i l’estació d’esquí de la Molina a través del Coll de la Creueta, entre els qulòmetres 11 i 26,80. Ahir al matí la circulació per aquesta via estava tallada.

L’altra via d’alta muntanya que transcorre pel Berguedà, la BV-4024, que va de Bagà a Coll de Pal, es trobava encara tallada ahir del quilòmetre 17 al 21,04 a causa del fort vent que sovint empeny la neu cap a la carretera.