Guardiola de Berguedà està una mica més a prop de tenir l’esperada sala polivalent, que substituirà l’antic pavelló enderrocat. L’objectiu del consistori, si es compleixen els terminis previstos, és que estigui llest a finals de la primavera del 2022 i que, per tant, ja es pugui començar a utilitzar a l’estiu.

La primera part de les obres, consistent a fer l’estructura i el sostre, ja ha finalitzat, i ara el consistori afronta la segona fase, en la qual es portaran a terme els treballs d’instal·lació i tancaments. Acabat el període d’exposició pública d’un mes, l’Ajuntament berguedà ha iniciat el procés de licitació que determinarà l’empresa que faci les obres ja esmentades.

L’alcalde de Guardiola, Josep Lara, explica que l’equipament tindrà diferents trames de colors en el seu exterior perquè quedi integrat en el paisatge. Es tracta d’una obra molt desitjada pels guardiolencs, on s’hi faran des d’activitats esportives fins a concerts i actes de festa major. S’ha de tenir en compte que el municipi no disposa, a dia d’avui, de cap instal·lació coberta d’aquestes característiques.

La instal·lació tindrà un cost de poc més de 800.000 euros aproximadament. La primera fase de les obres ha tingut una valoració econòmica d’uns 370.000 euros, mentre que la segona s’acostarà als 500.000 euros. El consistori disposa de fons de la Diputació de Barcelona per sufragar les actuacions.

En un principi, la sala polivalent havia d’estar enllestida el 2020, però a causa de la pandèmia ha acumulat diversos endarreriments que hauran retardat la seva estrena gairebé uns dos anys. L’equipament s’ubicarà just on ara hi ha la pista poliesportiva a l’aire lliure, al costat de la piscina municipal.

El vell pavelló, que també s’utilitzava com a sala polivalent, es va enderrocar fa deu anys perquè tenia problemes estructurals i corria el risc d’enfonsar-se pel seu mal estat.