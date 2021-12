Aquest any n’ha fet quaranta que un grup de persones ens vam reunir per tal d’engegar un centre d’estudis que abastés tota la comarca, l’Àmbit de Recerques del Berguedà, i tot seguit, per tal de divulgar les recerques que s’anessin fent, vam editar L’Erol que també celebra els quaranta anys de la seva publicació. En aquest grup fundador ja hi havia la M. Dolors, i ha continuat essent-hi i treballant-hi fins ara, mantenint ferm el seu compromís amb el Berguedà i Berga, la ciutat que tan estimava. Quaranta anys, en la vida d’una persona i d’un col·lectiu, donen per molt i per això, per no allargar-nos, els resumirem així pel que fa a la tasca cultural i intel·lectual de la M. Dolors.

La recerca històrica, des de l’entrada com a estudiant a la Universitat de Barcelona i fins al final de la seva vida, ha estat constant. La seva tesi doctoral sobre la història medieval de Berga marca un abans i un després. L’últim article que va escriure ha sortit publicat fa tres setmanes a L’Erol 150, en un dossier dedicat a Berga. L’ensenyament de la història a l’institut Guillem de Berguedà ha marcat la seva vida professional: centenars de nois i noies de la comarca han estat els seus alumnes, i a força d’ells els ha encomanat la passió pel coneixement de la història de la nostra comarca. La divulgació ha estat un altre puntal de la seva vida; fer entenedors els fets del passat, aproximar la història al present, explicar-la en diferents formats: conferències, diàlegs, entrevistes, articles, col·laboracions amb entitats culturals, suport a estudiants i erudits en la lectura de pergamins, en la recerca de documents... El seu llegat és enorme. Article de l’Àmbit de Recerques i L’Erol, que va ser llegit ahir a la cerimònia funeral per Dolors Santandreu. En la lectura també es fa ver públic el condol de l’entitat a la família.