Al tornar a l’escola, després de les vacances de Nadal, els alumnes de l’escola Sant Salvador de Cercs s’han trobat amb nou material informàtic. Es tracta de deu “chromebooks”, uns aparells similars a un ordinador portàtil però més lleugers i tàctils, que l’Ajuntament de Cercs ha comprat per al centre escolar per tal d’anar-lo adaptant a la realitat digital del moment.

Aquests ordinadors es sumen als altres deu que ja es van adquirir l’any passat de forma conjunta entre l’Ajuntament, l’escola i l’AFA per assolir l’objectiu de digitalitzar l’escola i garantir l’equitat en l’accés a les tecnologies de tot l’alumnat. Aquesta petita inversió forma part de l’aposta del govern municipal per una escola de proximitat i de qualitat.

L'alcalde, Jesús Calderer, assegura que "per nosaltres l’escola és un dels pilars fonamentals del municipi, és per això que continuem amb el compromís d’anar equipant l’escola amb el material necessari, en aquest cas tecnològic, per augmentar la qualitat educativa del centre".

Per altra banda la directora de l’escola, Cristina Gran, creu que amb aquesta nova aportació de “chromebooks” el centre disposarà de suficient material perquè l’alumnat de cicle superior, un dels cicles que més utilitza la plataforma informàtica, disposi d’un ordinador per alumne.

Gran apunta que “aquests aparells s’utilitzen sobretot amb aplicacions informàtiques específiques d’algunes matèries. També els alumnes els poden utilitzar per fer treballs en grup des de casa, sense necessitat de trobar-se físicament, o en casos de confinament", destaca la directora del centre.