Fins al 30 de gener es pot veure a la plaça de Sant Pere de Berga l’exposició “Operació Aigua”, una mostra que vol conscienciar la ciutadania sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua. La promou Agbar, companyia gestora del cicle integral de l’aigua al municipi, amb el suport de l’Ajuntament.

El consistori ha escollit un espai públic obert per tal que l'exposició sigui "accessible a qualsevol hora per part de la ciutadania". Va dirigida al públic general, però, especialment, al públic familiar i escolar.

“Operació Aigua” explica els usos i abusos que fem d’aquest recurs i l’impacte que les nostres accions tenen en el medi natural. Com a dades destacades, es mostra que més de 800 milions de persones a tot el món no disposen d'aigua potable. També es visualitza que més de 4.000 milions de persones no tenen accés a lavabos i un 80% de les aigües residuals es llencen als rius i al mar sense tractar, la qual cosa provoca la contaminació de les aigües. L’exposició es divideix en els següents blocs: Com contaminem l’aigua, Com s’embruta l’aigua?, Aigua per a tothom? i Quanta aigua consumeixes?.

Durant l’estada de l’exposició al municipi, s’organitzaran visites guiades amb una ambientòloga d’Agbar per conscienciar l’alumnat de les escoles de Berga sobre com poden contribuir a cuidar l’aigua i el medi ambient.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, creu que la importància de l’exposició rau en posar a l’abast del conjunt de la ciutadania unes dades que fan evident l’actual situació d’un recurs tan important i essencial com és l’aigua i, per extensió, de la majoria de recursos essencials. “L’actual sistema econòmic basat en el malbaratament de recursos sense contemplar la seva finitud està en fallida. Seguim creient que la majoria de recursos són inesgotables i els contemplem des d’un punt de vista antropocèntric, pensant que hi són només per a satisfer els nostres desitjos i sense entendre que el seu esgotament ens posa, a nosaltres mateixos, en risc”. Escútia afegeix que eines com aquestes són fonamentals per a generar una nova consciència i avançar en la sostenibilitat ambiental.

La gerent territorial d’Agbar, Esther Guirado, ha destacat la importància d’apropar l’exposició al públic en general, però especialment als més joves, per conscienciar-los i sensibilitzar-los de la necessitat de fer un ús sostenible de l’aigua i protegir el medi ambient. Així mateix, ha indicat que la companyia ha adoptat un rol actiu per contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. “En un moment de transformació davant l’emergència climàtica i social, cal apostar per la conscienciació i teixir aliances entre administracions, companyies i entitats per garantir la sostenibilitat dels recursos”, ha afirmat. Guirado ha explicat també que aquesta exposició s’emmarca en la responsabilitat social i mediambiental d’Agbar envers tota la societat i, en aquest cas, amb el municipi de Berga.

L'exposició “Operació aigua” ja ha passat per Granollers, Mollet, Sant Celoni, Sant Cugat, Rubí, Martorell, Amposta, Sitges, Alcanar, Valls, Mollerussa, Tàrrega, Ulldecona, Calafell, Constantí, Cambrils, Tarragona, Barcelona, Sant Pere de Ribes, Igualada, Sallent i Taradell. En total, visitarà una trentena de poblacions catalanes en dos anys. Més informació sobre l’exposició a: operacioaigua.cat