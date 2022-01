El Consell Comarcal apunta que la campanya informativa del porta a porta -que es fa a Berga des del mes de novembre- està tenint una eficàcia del 90% en aquesta primera meitat centrada en la fracció orgànica. Això significa, dit en altres paraules, que de cada deu berguedans que abans no baixava bé l’orgànica ara només n’hi ha un que continua procedint incorrectament.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat a Regió7 que, malgrat les xifres positives, encara queden «punts negres» com el barri vell de la capital berguedana. En aquest sentit, Linares diu que és una zona «difícil d’incidir-hi».

Aquest dijous, aproximadament en la meitat de la campanya, s’ha canviat de fracció, i s’ha passat de l’orgànica a la resta. Abans del març, quan acabarà la iniciativa, encara quedarà incidir en la fracció del paper i en la dels envasos. A través de les xarxes socials, l’ens va advertir que dijous a la matinada no es van recollir moltes de les bosses perquè no es complia amb algun dels requisits. Fins i tot, Linares afirma que tan sols un 20% de la població berguedana va baixar correctament les deixalles.

En aquests casos, es posa un adhesiu a la bossa on s’especifica el motiu pel qual no s’ha recollit. La campanya també preveu que l’endemà un informador es personi en alguns dels domicilis i establiments que hagin baixat incorrectament les deixalles per explicar com s’ha de fer.

L’ens recorda que la ciutadania ha de baixar la resta amb la bossa grisa homologada, que es pot recollir al Punt d’Atenció de Berga, mentre que els grans productors o petits comerços de la ciutat han de treure la resta amb el cubell, bujol o contenidor homologat. De fet, Linares assegura que és un de les raons principals per les quals no s’agafen les bosses.

Els ciutadans que tinguin dubtes els poden resoldre al punt d’atenció del porta a porta de Berga. Els horaris d’atenció al públic són: els dilluns de 10h a 13h i els dimecres de 16 a 19h al local del Telecentre (Carrer del Programari Lliure) i els divendres de 10 a 13 h a l’Ajuntament.

Quan acabi la campanya a Berga d’aquí a dos mesos, el Consell preveu exportar-la a d’altres poblacions grans de la comarca com Gironella i Puig-reig.