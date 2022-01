Els consultoris de Vilada i Borredà obren cada dia a partir d’aquest dilluns. Es tracta d’un avenç important pels dos municipis però, a parer dels seus alcaldes, insuficient, ja que no tots els dies tindran metge.

Fins ara, les poblacions tenien oberts els consultoris tres dies a la setmana, això no obstant, només disposaven de metge en un, mentre que els altres dos els veïns s’havien de conformar amb el servei d’infermeria. Des de fa dos dies els dispensaris obren 3 hores cada dia però només disposaran de metge dos dies, i les altres tres jornades es mantindrà el servei d’infermeria, que també farà visites als domicilis. A més, s’ha de puntualitzar que en els últims mesos el metge estava 7 hores un dia a cada municipi, mentre que ara amb la suma de les 3 hores de les dues jornades n’hi estarà sis, una menys que abans.

Una altra de les novetats, i que pot suposar una millora substancial en l’atenció als pacients, és que hi haurà la figura d’un administratiu -també tots els dies-, que és la persona que s’encarregarà d’atendre consultes i trucades dels ciutadans. Fins ara, aquesta tasca corresponia a la mateixa infermera.

Malgrat aquests canvis, els batlles destaquen que volien més dies amb metge, com abans de la irrupció de la covid-19 -quan visitava 4 dies a la setmana i el cinquè també estava disponible per urgències. Quim Espelt, alcalde de Vilada, reclama que es recuperi la totalitat del servei anterior un cop remeti la sisena onada de la covid-19, i Jesús Solanellas, batlle de Borredà, opta per esperar una temporada abans d’elevar una queixa a Salut per veure si la fórmula actual té bons resultats.