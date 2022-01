Els grups municipals de Compromís per Bagà i Bagà Endavant denuncien en un comunicat "el to burlesc" de l'alcalde, Joan Oña, en un ple extraordinari -forçat per les mateixes formacions- en el qual es va tractar la situació de la residència Salarich Calderer. Els dos partits van presentar una moció que va ser rebutjada per l'equip de govern en la qual es demanava que s'expliqués als ciutadans els fets ocorreguts a la residència durant la pandèmia. Els grups asseguren que el batlle no va respondre cap de les qüestions plantejades, perquè considerava que les preguntes les havien de dirigir a la Fundació Salarich-Calderer, i a la Generalitat.

Les preguntes versaven, entre d’altres, sobre quin és el grau de protecció sanitari actual de la residència, per què és va subcontractar la gestió del centre, per què hi ha una partida de 84.000 euros entre Fundació i Ajuntament per fer front al cànon de la tercera empresa i sobre per quin motiu es va elegir Colisée com a empresa subcontractada pel servei de residència. Altres qüestions en les quals van fer esment són la contractació de la regidora Mariona Pons per a la gestió del SAD de la Fundació, la promesa de places públiques a la residència, els acomiadaments i baixades salarials als treballadors ocorreguts en els últims mesos i també sobre el futur dels pròxims anys de Fundació i Residència. Els grups opositors sostenen que "l’actual Patronat de la fundació està totalment manipulat per l’equip de govern municipal, fins el punt d’utilitzar el secretari del ajuntament com a agent immobiliari encarregat de la venda de les propietats de la fundació. Així queda demostrat la ingerència del equip de govern municipal en una fundació privada.