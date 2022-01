La cercavila de cavalleries i xarrets de diumenge al matí és un dels plats forts de la festa de la Corrida, tant per la participació com per l’assistència de públic. En aquesta edició, la participació serà més baixa arran del context de pandèmia. Hi prendran part uns vuitanta animals (cavalls, rucs, mules i ponis) i una trentena de carruatges. Segons Joan Soler, president de la comissió de la Corrida, «tindrem carros de Puig-reig i del Berguedà, però també n’hi haurà, per exemple, de Manresa i del Lluçanès».

Cal destacar la presència del carro dels tastets, que es va estrenar el 2019, i es tornarà a sumar enguany a la cercavila amb la amb la finalitat de promocionar l’embotit de Puig-reig i vendre els tastets o espetecs que s’elaboren per a l’ocasió. En la darrera edició de la festa, abans de la pandèmia, es van vendre 400 tastets, i la previsió d’enguany és mantenir aquesta xifra. La cercavila recorrerà el centre de la població en una rua que començarà a 2/4 de 12 del matí, després d’haver lliurat els estendards als banderers, i que comptarà amb l’acompanyament dels gegants i grallers de Puig-reig, dels hereus i les pubilles, els Templers de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Puig-reig, també de l’Escola de Música de Berga, la Banda de Can Ros i la Cobla Pirineu. Durant la cercavila es podrà veure el joc de les cintes, propi de Puig-reig i una de les propostes singulars de la festa de Sant Antoni Abat. Es repetirà a la tarda, després de les curses de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Consisteix que els genets han de demostrar les seves habilitats i pescar amb un punxó les anelles col·locades en alçada i subjectades per cintes de colors. En acabat, hi haurà audició de sardanes amb la Cobla Pirineu, a la plaça de la Creu. És un dels actes paral·lels que formen part de la Corrida, com també el ral·li fotogràfic, les exposicions de fotos i del concurs de dibuix infantil de la biblioteca, el concurs d’Instagram, i altres propostes del programa d’actes. Es pot consultar a la pàgina 11 d’aquest especial i al web www.puig-reig.cat.