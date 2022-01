Berga ha acollit aquest dilluns a la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) en una de les seves trobades periòdiques. Al voltant d'una vintena de representants d'arreu del territori s'han reunit per parlar temes d'actualitat com les restriccions marcades per la covid-19 o les noves obligacions del sector en aspectes tècnics i legals.

El dia, però, ha començat a Berga amb una passejada per la ciutat a través de la qual els representants del sector turístic i de la restauració han conegut el seu passat. També han visitat l’exposició de la imatgeria de la Patum del convent de Sant Francesc. La visita ha anat a càrrec de l’historiador local Toni Gol. Després de la reunió, s’han trobat al restaurant La Cabana en un dinar-reunió amb la presència del regidor de Turisme de l’Ajuntament de Berga, Andreu Comas; del president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall; i del president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols amb qui Hostaleria i Turisme del Berguedà hi té un conveni de col·laboració. A banda dels representants de diverses associacions del territori, han assistit a la trobada el gerent de la FIHRT, Daniel Brasé i el president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia.