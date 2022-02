Nou endarreriment en les obres de reurbanització de la Ronda Moreta. Fa unes setmanes el consistori va apuntar que esperava que acabessin a finals de gener, però havent entrat ja en el nou mes els treballs no avancen al ritme necessari per complir aquests terminis del mes de desembre. En els pròxims dies, es compliran dos mesos de retard respecte a la previsió inicial.

D’una banda, hi ha el tram de la Plaça de la Creu i de la Ronda Moreta fins a l’alçada del carrer Barcelona que ja està gairebé del tot pavimentada, a excepció d’un últim tram en el qual encara s’estan col·locant llambordes. Aquests metres gairebé enllestits permeten veure com el carrer tindrà una zona central per a vehicles amb llamborda i una de les dues zones (o voreres) amb rajola nova i l’altre, com la part del mig, amb llamborda.

Per altre costat, hi ha el petit tram entre els carrers Barcelona i Maixerí, on s’aprecien poques millores en les últimes setmanes. La presència de màquines, d’alguna muntanya de sorra i les zones de terra remoguda fan que no sigui gens fàcil circular-hi a peu. De fet, aquest diari va poder comprovar com ahir dimecres els treballadors directament impedien als vianants circular-hi. Aquesta part serà tota asfaltada, com es preveia ja en un principi.

En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, subratlla que l’asfaltatge serà molt més àgil que la col·locació de llambordes en la resta de l’obra. Fins i tot, assegura que es podria fer en un sol dia. L’edil apunta que en els últims mesos hi ha hagut problemes de subministrament, com ara dels fanals del nou enllumenat, que ara ja són a la capital berguedana.

Sobrecost encara desconegut

D’altra banda, tot i que s’ha modificat una part important del projecte amb la col·locació de les antigues llambordes, el regidor insisteix amb que això no hauria d’encarir molt el cost final, que és de gairebé 300.000 euros, però no ha especificat la variació. Aquesta quantitat se sufraga amb una subvenció del PUOSC, una altra de la Diputació i amb fons propis del consistori.