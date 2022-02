El PSC torna a reclamar a la Generalitat que desdobli el tram de la C-16 que va de Berga fins a Bagà. La formació considera que la situació de la via ha empitjorat notablement, «esdevenint un tram col·lapsat la meitat de l’any. Fonts de la formació, però, han afegit a Regió7 que el projecte ha de ser viable mediambientalment i econòmicament.

A més, els socialistes apunten que l’enginy d’alguns conductors per evitar els trams amb cua acaba derivant en inseguretat tant en l’Eix del Llobregat com en carreteres secundàries del voltant i a l’interior de la ciutat de Berga. «Aquests col·lapses provoquen uns efectes secundaris de gran perillositat, en alguns punts concrets del seu recorregut. Molts conductors, a la vista del progressiu alentiment de la marxa, decideixen sortir de la C- 16 a l’alçada de Cal Rosal. A partir d’aquí es produeixen carreres cap a Berga, que s’ajunten amb altres que surten per l’entrada sud. Centenars de vehicles entren i circulen a tota velocitat per dintre la ciutat, a la recerca de poder connectar amb l’antiga carretera C-1411 , fins a sortir en el municipi de Cercs. Més amunt, fan el mateix per travessar el nucli urbà de Guardiola de Berguedà», recalca el partit.

En aquest sentit, el PSC sosté que «estem davant un fenomen que tindrà conseqüències fatals en qualsevol moment. Segons les normes de la Generalitat, quan se superen els dotze mil vehicles diaris, d’IMD, una via ha de ser ampliada. Estem convençuts que molts dies doblem o tripliquem aquesta xifra», afegeix la formació.