La diputada de Puig-reig al Parlament de Catalunya, Alba Camps (ERC), ha defensat aquest dimecres una proposta de resolució presentada conjuntament per Esquerra Republicana i Junts en què s'insta al Govern de la Generalitat, on governen en coalició els mateixos partits, a activar el polígon industrial d'Olvan. Demanen que es faci el desenvolupament de la totalitat de la Fase 1 per tal de solucionar la demanda actual d'empreses i aturar la deslocalització industrial a la comarca del Berguedà.

"Estem perdent empreses. Empreses que van néixer i volen créixer a la comarca no tenen l’opció de fer-ho perquè no tenen sòl industrial disponible. Això no ens ho mereixem, ni ens ho podem permetre", ha afirmat Camps al mateix temps que ha demanat un reconeixement per al Berguedà, una comarca que ha definit com a agrícola, ramadera i que compta amb un llegat històric industrial. "Som innovació, som coneixement, som empreses punteres i tenim projectes que poden servir d’exemple arreu del país. Una comarca on la gent es mobilitza per dir no a una incineradora a través d'una plataforma ciutadana", ha remarcat.

El polígon d'Olvan, que va veure la llum l'any 2009, acumula actualment una inversió de 6,5 milions d'euros, però sense que "hi hagi hagut un retorn a la comarca". A hores d'ara, tant els ajuntaments, les associacions d'empresàries i una gran part del teixit econòmic i social de la comarca consideren plegats la urgència de l'activació del polígon d'Olvan. En aquest sentit, Camps ha volgut reconèixer i agrair la feina desenvolupada per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), una entitat que "fa anys que treballa per aquest reconeixement comarcal i és en part gràcies a la seva tasca que avui estem parlant aquí".

Camps també ha defensat que el model d'economia que permeti desenvolupar aquest nou polígon ha d'anar d'acord amb els criteris i forma del Berguedà. "Apostem per una economia d'acord amb el territori i contextualitzada, que faci créixer l'entorn i, per tant, que no el destrossi. Una economia sostenible ambientalment, econòmicament i socialment, que generi llocs de treball dignes i sigui responsable amb el territori que l'acull", ha exposat.

La diputada ha finalitzat la seva intervenció amb la petició que des d'Incasòl "s'entengui el nostre territori no només com a territorialment estratègic, sinó també nacionalment estratègic. Tenim molt a oferir, no només a escala local sinó de país". "No som una comarca de pas, som una comarca de pes", ha sentenciat.