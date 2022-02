La Generalitat ha donat llum verda en les últimes converses amb l'Ajuntament de Berga per celebrar la Patum 2022 amb normalitat. Això sí, sempre i quan no hi hagi un empitjorament de la situació sanitària. Ho va informar ahir la regidora de Patum, Roser Valverde, en el Patronat de la Patum.