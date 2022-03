Gironella ha recuperat el pols del seu Carnaval. Vint comparses amb 588 participants, tan sols 112 menys que el màxim precovid, i deu barris d’onze apuntats al concurs de guarniments. El poble va tornar a sortir al carrer per celebrar el Carnestoltes en una rua de dissabte amb disfresses que són tot una barreja de clàssics i lligats a l’actualitat: caníbals, animals, Setmana Santa, Rigoberta Bandini i l’alimentació, entre altres. El regidor de Festes, Lluís Vall, va considerar que Gironella «s’ha implicat plenament» en una festa que ja es pot considerar «recuperada». El programa continuarà avui amb la visita de la Perla, la Tocada del Bolet i la Perla Negra als barris per analitzar els veïnats i balcons per als respectius concursos d’ambientació.