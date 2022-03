La darrera campanya de mesurament de la qualitat del cel nocturn efectuada per la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en col·laboració amb el Parc Astronòmic del Montsec, constata que la depressió Central, des de l’eix del riu Llobregat i fins al Segrià, es troba lluny dels nivells assimilables a la nit natural.

Aquest fet és degut a la contaminació lumínica provinent de les grans àrees metropolitanes, normalment costaneres, però també de nuclis de població importants de la plana de Lleida com són Tàrrega, Guissona i Cervera. Tanmateix, entre Oliana i Berga, al Prepirineu Central, s’aprecien zones de cel nocturn de qualitat excel·lent com ara prop de Castellar de la Ribera i trams amb poca població al curs del riu Cardener.

Durant la campanya, també s’han pres mesures de forma puntual amb càmera d’ull de peix en llocs més sensibles. Aquest tipus de mesuraments permeten avaluar tota la cúpula celeste i observar quina és la foscor en cada punt del cel. Així doncs, es pot observar com és la qualitat del cel des de diferents angles i determinar possibles influències de focus contaminants lumínics.

Els mesuraments s’han fet especialment en espais protegits com són l’Observatori Astronòmic del Montsec i el Parc Natural de l’Alt Pirineu i altres indrets on hi ha processos de protecció contra la contaminació lumínica com és el cas de la Granja d’Escarp. També s’han efectuat mesuraments a la serra de Collserola, Juncosa, Odèn, Òdena, Ivars d’Urgell i Vinaixa.

Les dades recollides revelen la influència de les àrees metropolitanes a l’Observatori Astronòmic del Montsec, tot i estar molt allunyades. També mostren la influència de municipis de la Vall d’Aran, de la Seu d’Urgell i sobretot d’Andorra en les zones més fosques del Parc Natural de l’Alt Pirineu, factor que ja es va constatar a la campanya de mesurament del 2020.

Les zones amb menys obstacles orogràfics i més properes a zones urbanes estan més exposades a la llum provinent d’instal·lacions llunyanes. En el cas de la Granja d’Escarp, s’ha detectat la influència de zones urbanes properes, també de l’Aragó.

Aquests resultats es troben publicats en el Mapa de qualitat del cel nocturn a Catalunya, on es representen les dades en un format de fàcil consulta i accés. Al visor del mapa apareixen els nivells de qualitat del cel nocturn i els valors mitjans mesurats de brillantor del fons del cel, valors numèrics de més utilitat per a professionals i aficionats a l’astronomia. Així mateix, els informes tècnics d’aquesta i la resta de campanyes també es poden consultar a través del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Més zones protegides

La contaminació lumínica és un fenomen que es trasllada a molts quilòmetres de distància per la dispersió de la llum a l’atmosfera. L’Atles Mundial de la Contaminació lumínica publicat l’any 2016 va revelar que el 80% del món viu sota cels contaminats lumínicament i que un 60% de la població europea no pot veure la Via Làctia.

La localització i avaluació d’espais amb qualitat de medi nocturn és important per tal de preservar-los i millorar-ne les condicions, especialment en el moment de canvi tecnològic cap a la tecnologia LED. Aquesta tecnologia emet radiació en la zona dels blaus, que és potencialment més contaminant que les làmpades tradicionals de llum ataronjada.

L’objectiu d’aquests mesuraments és preservar les condicions naturals del medi nocturn i evitar els efectes perjudicials que la contaminació lumínica pot provocar no només en la visió de les estrelles, sinó també en els ecosistemes i la biodiversitat.