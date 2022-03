La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat aquest dimarts en la inauguració del nou parc i mirador de Gironella sobre el Llobregat que es tracta d’una obra de gran rellevància perquè mira de cara al riu i no d’esquena com succeeix a molts municipis. «Són projectes que posen en valor que els rius son importants per gaudir de la natura i del nostre entorn paisatgístic», ha apuntat Vilagrà.

De fet, la santpedorenca explica que aquesta obra, que ha estat subvencionada -entre altres ajuts- amb fons PUOSC de la Generalitat, tenia una puntuació màxima segons els criteris que utilitza l’executiu català per atorgar les ajudes. «En aquest indret el riu quedava amagat i ara l’Ajuntament l’ha obert amb tot el seu esplendor», ha posat en valor la consellera. Per la seva banda, l’alcalde de Gironella, David Font, ha recordat que el projecte és una realitat gràcies a la suma de diners de moltes administracions. De fet, a part del PUOSC, el consistori ha obtingut ajudes de la Diputació, de Fons Feder, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a part dels fons propis del mateix ajuntament. En aquest sentit, Vilagrà ha reconegut que projectes com aquest només es poden tirar endavant amb la col·laboració de totes les administracions, i ha asegurat que el Govern «sempre hi serà quan es tracti de donar suport als governs locals» en aquest tipus d’obres. Els treballs han consistit en la construcció d’una illeta giratòria a l’antiga carretera C-1411a a l’entrada sud del nucli urbà i en l’ampliació de la vorera oest i la formació d’una zona d’estada amb elements de salut i fitness, i parterres enjardinats, que configuren el parc i mirador sobre el riu Llobregat. Per poder dur a terme aquesta actuació s’ha hagut de construir un mur cec entorn als edificis de la vora del riu. Amb aquest element també es vol prevenir inundacions. Posteriorment, s’ha cobert de terres per conformar la plataforma de la illeta i del sistema d’espais verds on s’ubiquen els jocs infantils, els parterres enjardinats i plataformes pavimentades amb mobiliari urbà. L’obra s’emmarca dins de les actuacions de la promoció turística i cultural del municipi com la Ruta de les Fonts, la Ruta de l’Aigua i la Ruta del Modernisme; i enllaça amb l’antiga via del carrilet, que es recuperarà entre aquest any i el 2023.