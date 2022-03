El cultiu de gira-sols ha caigut un 30% a Catalunya. La causa principal, segons Unió de Pagesos, és l'excés de fauna salvatge i, en concret, de porcs senglars perquè els agrada molt aquesta planta i la destrossen molt abans de collir-la. "S'ha convertit en un cultiu residual, no arriba ni a l'1%, i això no contribueix a la sobirania alimentària. Depenem de tercers països, i ja hem vist que, a la primera de canvi, patim racionaments", explica Josep Mas, coordinador de fauna salvatge d'UP. Això també passa amb altres cultius com la patata o el sorgo –un cereal utilitzat en dietes alternatives que ara s'ha d'importar de l'estranger-. Per tot plegat, UP demana potenciar la caça i que el Govern apliqui mesures menys restrictives.

La invasió russa d'Ucraïna ha provocat l'aturada de les importacions procedents d'aquest país i ha evidenciat que, a Catalunya, hi ha dependència de gira-sol, sobretot per part d'una indústria alimentària que l'utilitza com a ingredient bàsic per fabricar productes elaborats.

Però fins fa uns anys el cultiu de gira-sol era força important a Catalunya. Segons expliquen els pagesos, la situació va canviar amb "el descontrol" de la fauna salvatge que, en el cas de la Catalunya Central, és especialment greu, degut a que molts camps estan envoltats de bosc i són ideals com amagatall per als porcs senglars. Per això, els pagesos demanen que s'incentivi la caça, ja que consideren que ara és l'única manera de controlar la fauna cinegètica.

Polítiques agràries menys restrictives

A banda, des del sindicat, també s'insisteix en la importància d'aplicar mesures menys restrictives. En aquest sentit, critica que s'obligui a deixar terres en guaret, sense sembrar. "No té cap sentit que tinguem hectàrees sense conrear a casa nostra i haguem de comprar cereal o aliment a un país tercer", explica Toni Bascompte, coordinador d'UP al Berguedà. Segons defensa, en situacions excepcionals com l'actual, amb la crisi econòmica i la guerra d'Ucraïna, és necessari apostar per la producció local i de proximitat.

Oli de colza, una alternativa

Mentre hi ha cultius que es deixen de plantar a Catalunya, n'hi ha d'altres que creixen. És el cas de la colza, que en els últims tres anys, s'ha disparat un 15%. La raó és que no agrada tant als porcs senglars i, per tant, és més fàcil de cultivar. A més, des de la Unió Europea també s'estan duent a terme mesures per incentivar aquest tipus de cultiu i d'altres com el blat de moro.

A Sagàs, hi ha un dels tres únics molins de Catalunya on s'hi produeix oli de colza, un producte molt apreciat a Europa, però que a Catalunya no es troba a les lleixes dels supermercats perquè encara arrossega mala fama per un episodi d'intoxicació dels anys 80 en què van morir més de 3.000 persones. Tot i això, es tracta d'una alternativa a l'oli de gira-sol que, segons UP, permetria reduir la dependència amb altres països.