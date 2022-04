Aprendre, visitar i jugar, tot alhora, ja és possible a Gironella. En són responsables una sèrie de plafons, sis en concret, que pretenen reivindicar l’interès turístic d’aquest municipi i atreure visitants. Gironella no vol ser un lloc de pas. Aquests plafons, però, no funcionen sols, sinó que prenen sentit amb l’ajuda d’una aplicació, «El fil de la història» (per la tradició tèxtil del municipi), que converteix el centre històric de Gironella en una mena de gimcana.

Dissabte s’inaugurava aquest nou itinerari, quan l’alcalde David Font, el regidor de Turisme, Lluís Vall, i el president del Consell Comarcal, Josep Lara, donaven la benvinguda a Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat. És el Departament que ha subvencionat parcialment aquest projecte a través d’un pla de foment. Tots tres van engegar els seus telèfons mòbils i es va obrir, per primera vegada per al públic, l’aplicació que pretén canviar el model turístic de Gironella. Aleshores, va aparèixer una veu que aniria indicant durant tot el camí els passos a seguir. Tocava dirigir-se a la primera parada, al mig del carrer del Pont Vell, on s’hi ha habilitat un espai que funciona com a punt d’inici. Allà s’hi han col·locat uns panells que expliquen tant la història com aquest passat tèxtil del municipi. I aquí començava la gimcana. Era important llegir amb atenció i contestar correctament unes preguntes per poder dirigir-se al punt següent.

Primera prova superada. Segona parada: l’antiga església de Santa Eulàlia, ara buida. En aquest cas, la veu en off explicava que en aquell espai hi havia hagut un retaule gòtic «que ara només podem imaginar». O no. L’objectiu era que el visitant dibuixés al mòbil on era instal·lat el retaule. «El fil de la història» continua amb un itinerari que portarà els futurs turistes a la Torre del Rellotge, a la presó (recuperant el passat de les condemnes per bruixeria), a la plaça del Forn i, finalment, al record, a través d’una projecció, de la història de Gironella entre fils.

Els quadres prenen vida a la colònia tèxtil de Viladomiu Nou

La Torre de l’Amo de Viladomiu Nou és un edifici centenari que va ser construït com a residència per a la família propietària de la colònia, i rehabilitat com a Centre d’Interpretació dedicat a explicar una part de la història i del patrimoni de les colònies tèxtils de l’Alt Llobregat.

Dissabte estrenava l’itinerari turístic renovat a través d’una experiència immersiva i sensorial. D’aquesta manera, per exemple, els quadres penjats amb retrats dels senyors de la casa prenien vida, gràcies a un grup d’actors, per mostrar com es movien en el seu interior. Tot plegat, amb projeccions, amb jocs de llums, de so i amb una veu en off, que representava la minyona de la casa, i que indicava el recorregut als visitants.