L’església de Sant Corneli, que està tancada des de fa aproximadament un any a causa d’un esfondrament a la teulada, podria tenir aviat data de reparació i reobertura. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Cercs el projecte de rehabilitació del sostre.

L’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha explicat a Regió7 que el consistori presentarà el projecte en les properes setmanes a la mateixa administració que l’ha redactat per obtenir una subvenció. Si la Diputació l’hi concedeix, «abans d’acabar l’any hauríem d’estar fent la teulada», destaca Calderer. L’Ajuntament encara desconeix si l’ajuda permetrà sufragar la totalitat del cost, que és de 154.0000 euros, però en cas que no sigui així, ja té prevista una partida pròpia.

L’església, de titularitat de l’Ajuntament, és un dels principals atractius del nucli de Sant Corneli, i, de fet, és inclosa en les visites guiades que organitza el Museu de les Mines de Cercs en aquesta colònia minera. Calderer apunta que la visiten al voltant d’unes 25.000 persones l’any.

Actualment, l’estructura que sustenta la coberta de l’església està molt deteriorada i no es pot garantir la seva estabilitat. El cel ras s’ha vist afectat per infiltracions d’aigua de pluja en diversos punts, i els llistons de fusta que el sustenten són febles. Per altra banda, el campanar també presenta diverses fissures verticals que requereixen reparació, amb despreniment de diverses peces del revestiment.

El projecte preveu la reparació de l’estructura de la coberta, del cel ras i del campanar per tal d’afavorir la seva conservació i ús, així com petites actuacions puntuals per afavorir el coneixement de l’església com a element singular del conjunt. El projecte s’ha redactat a partir de l’anàlisi, comprensió i valoració de les dimensions essencials del monument pel que fa a l’àmbit documental, arquitectònic i significatiu.

La intervenció garantirà l’estabilitat estructural sense alterar la morfologia de l’edifici, i es realitzarà amb materials i tècniques constructives compatibles amb les originals. L’elaboració del projecte ha estat dirigida pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) i ha tingut un cost de 10.000 euros.

Aquestes actuacions s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que formen part de l’Agenda 2030 de l’Assemblea General de Nacions Unides. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província.