Els carrers de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola estan vivint una Setmana Santa que no experimentaven des de fa tres anys, abans de l’arribada de la pandèmia. Enguany, ja pràcticament sense restriccions, la Setmana Santa ha revifat l’activitat a l’alt Berguedà a nivells d’abans que la covid-19 irrompés a les nostres vides.

L’alt Berguedà també ha seguit la tendència de les principals destinacions turístiques catalanes, tant a la costa com a la muntanya, que aquesta Setmana Santa han penjat el cartell de complet. En el cas de Bagà i Sant Julià, durant el matí d’ahir es van poder veure famílies o grups d’amics que aprofitaven el bon temps per ocupar les terrasses dels bars o simplement per anar a fer un volt. A mig matí, als afores de Bagà com al camí d’accés a la font del Bastareny o el camí de Can Nicolau es van omplir les zones d’aparcament habilitades. Es tracta de zones que donen accés a algunes de les excursions més populars i emblemàtiques entre Bagà i Gisclareny, com les fonts del naixement del riu Bastareny, el Bullidor de la Llet i els Empedrats. Famílies i parelles van predominar en aquests camins.

L’afluència als carrers també implica la presència de més vehicles. La part del carrer del Raval on tenen accés estava pràcticament plena. En el cas de Sant Julià de Cerdanyola, també s’hi podien veure una desena en algun dels carrers del seu nucli. Però on també es podien veure molts cotxes i autocaravanes era als vorals de les carreteres. Ho apuntava José Manuel Vargas, veí de Bagà: «Nosaltres que anem amb bicicleta per la muntanya veiem caravanes i cotxes aparcats per tota la muntanya. És un overbooking total». Aquesta sensació concorda amb la que s’ha viscut arreu de Catalunya aquesta Setmana Santa.

Pel que fa a l’interior de Bagà, els comerços i els veïns coincidien que la imatge dels carrers plens d’ahir ja era igual que abans de la pandèmia. «Sembla que la gent ja no té tanta por a la covid i ha tornat a venir com abans, amb normalitat», va apuntar la treballadora del forn de pa Sant Esteve de Bagà, Laura Rosell. Al bar La Porxada asseguraven que hi ha molta gent durant aquests dies però «no com abans de la pandèmia». Aquesta visió no la comparteixen tots els comerços. Per exemple, al bar Centre asseguren que la Setmana Santa de l’any passat «va ser una bogeria», però que aquest any sembla que s’ha estabilitzat.

L’alcalde de Bagà, Joan Oña, va apuntar la Setmana Santa com l’època en què més augmenta la població al poble, juntament amb algunes setmanes de juliol i agost. «No et diria que es duplica, però pel que fa a vehicles potser sí que n’hi ha el doble», va afirmar. Pel que fa a la Setmana Santa d’enguany, Oña va dir que suposa una recuperació respecte als dos anys anteriors i que l’afluència ha estat gran des del mateix dijous.

Predominen els segons residents

Molta de la gent que hi havia pels carrers són persones que hi tenen segona residència. «Vinc a Bagà des que tenia 20 anys, i ara en tinc 66», explica Leopoldo Martín, de Sant Boi de Llobregat, mentre pren un refresc amb la seva família. Martín explica que «ens agrada tot de Bagà. La muntanya, el poble, la gent, tot», i apunta que un dels principals avantatges és la seva proximitat amb Barcelona. En el seu cas, però, és la primera Setmana Santa que ha anat al poble i va assegurar estar sorprès per la quantitat de gent que hi havia.

També hi tenen una segona residència Frederic Berenguer i els seus amics, de Terrassa, que ahir van aprofitar per fer un volt pel camí de Sant Nicolau per gaudir del bon temps.

Un poble petit que atreu els joves

Sant Julià de Cerdanyola també està notant un notable creixement de la seva població per Setmana Santa. Mar Martínez hi viu tot l’any. «A l’hivern entre setmana només hi ha la gent que viu al poble. Surts al carrer i estàs sola», explica. Tot i això, sí que arriba gent els caps de setmana, i va apuntar que l’època de l’any en què hi ha més gent és justament per Setmana Santa. «Aquest any jo he vist molt ambient. De fet, diria que sí que ha vingut més gent que altres anys», va dir.

Sant Julià només té una botiga, Cal Ton, i l’últim bar que hi havia al poble va tancar durant la pandèmia. A més tampoc no hi té cap restaurant. Tot i això hi continua venint gent, sobretot de segones residències, entre la que predominen els joves. De fet s’han unit creant el grup La Trempera, que organitza activitats i ofereix un espai de trobada per a la gent que va al poble. En aquest sentit ahir es podia veure aquest espai pràcticament ple, on la gent es troba i també pren alguna cosa. «Podem arribar a 500 persones, i al poble hi deu haver unes 200 d’empadronades», explica Xavier Edo, que viu a Berga però estiueja sempre a Sant Julià. Edo destaca que al poble gairebé tothom que hi va hi té segona residència i que la majoria de la gent és de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i també de municipis del Bages com Manresa i Santpedor. «La gent busca descansar una mica, gaudir de la natura però també gaudir del bon ambient», va apuntar.

Arribant al migdia també es podia veure cua davant de Cal Ton. Tot i que al cartell hi posa carnisseria, el negoci s’ha adaptat fins a vendre altres queviures per a la població.