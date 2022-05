Castell de l’Areny tornarà a celebrar aquest diumenge la Fira de Sant Isidre, després d’un parèntesi de dos anys per la pandèmia, amb la incorporació de noves activitats, com ara una cursa de muntanya o un taller saludable de destil·lació d’espígol, acompanyades de propostes que ja són tradició en aquesta festa, com el taller de marxa nòrdica o la mostra de productes artesans.

L’alcalde de Castell de l’Areny, Pere Raja, celebra la recuperació de la Fira de Sant Isidre, «que enguany acollirà per primera vegada una cursa de muntanya d’alt rendiment». Es tracta de la Cursa Trail Roc de la Clusa, un recorregut d’uns 18 quilòmetres pels entorns del municipi, que durà als corredors de la Clusa al Sobrepuny, voltant per la carena fins al Pla de l’Orri amb vistes als cingles de Vallcebre i el Pedraforca. Com a activitat esportiva habitual, es durà a terme el taller de marxa nòrdica obert al públic, amb un recorregut per la zona que tindrà com a punt de sortida Castell de l’Areny. L’activitat estarà organitzada per l’empresa berguedana Rural Salut, que també promourà un taller de jocs tradicionals adreçat al públic familiar que se celebrarà dins del nucli de Castell de l’Areny. Les famílies també podran participar en un taller saludable de destil·lació d’espígol, a càrrec de Violant Cunill, de la Cabanya Boscana. Entre les diferents activitats, també se celebrarà una missa a l’església de Sant Vicenç, amb la participació de la Coral Estel de Gironella, i s’organitzarà una mostra de productes artesans, que comptarà amb una desena de parades.