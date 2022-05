L'Hospital de Berga acaba d'incorporar un nou aparell portàtil de radiologia d’última generació que permet fer radiografies més precises, més segures per a pacients i professionals, i en espais reduïts on abans no es podien fer.

El nou equip substitueix l’anterior, que tenia 19 anys d’antiguitat, i compta amb tecnologia digital directa que permet reduir les dosis de radiació, i d’aquesta manera, augmentar la seguretat de pacients i professionals. A més, els detectors digitals i les innovacions de gamma alta del software que inclou l’equip, permeten obtenir una extraordinària qualitat d’imatge i, per tant, diagnòstics més precisos. L’aparell disposa d’accionament motoritzat que, juntament amb el seu disseny compacte i lleuger, faciliten i acceleren la realització de proves en petites habitacions d’hospitalització, en quiròfans i en altres espais reduïts on abans no era possible fer radiografies. Per a l’adquisició d’aquest aparell, l’Hospital de Berga ha obtingut una subvenció del 40% del PERT 2021, el Programa de Suport a la Renovació Tecnològica de la Generalitat.