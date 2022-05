L’enginyer de camins, canals i ports Andreu Esquius Rafart, que va ser responsable de transports del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, farà una xerrada a Berga el proper 8 de juny, oberta al públic, amb el títol “Mobilitat urbana: d’on venim i futur immediat”. La conferència forma part del cicle “Parlem de la nova mobilitat”, organitzada per la Fundació Montepio. El cicle es va iniciar a Manresa amb l'urbanista de la Barcelona del 92, Josep Acebillo. Montepio ha triat Berga per continuar el debat, perquè és una de les ciutats històriques de l'entitat. En aquesta ocasió compta també amb la col·laboració de l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà).

En la seva intervenció, Esquius parlarà de com la manera de desplaçar-nos ha anat evolucionant al llarg del temps al ritme dels avenços tecnològics. La irrupció del transport ferroviari i, més tard, la generalització del vehicle privat motoritzat va permetre a persones i mercaderies arribar a tot arreu i en qualsevol moment. Aquesta mobilitat és essencial per al desenvolupament econòmic i social, però organismes de referència com l’OMS en quantifiquen els impactes negatius sobre la salut de les persones: contaminació ambiental, soroll, accidents, etc. Per això cal apostar per una mobilitat més sostenible: utilitzant el mode de transport més escaient en cada situació o eliminant els desplaçaments que fem per força perquè, per exemple, vivim lluny d’on treballem. Per aconseguir-ho, calen, a més del compromís individual, polítiques públiques adequades.

Professional de relleu internacional

Andreu Esquius és enginyer de camins, canals i ports. Expert en la planificació d’infraestructures del transport, ha treballat en els àmbits de la mobilitat sostenible i segura, la gestió del transport públic, la modelització de la demanda d’infraestructures i serveis de transport, així com en l’avaluació de projectes d’iniciativa público-privada.

Actualment és soci-director de l’empresa MCRIT des del 2000, i prèviament va exercir com a responsable de transports del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (1991-1999).

Amb més de de 25 anys d’experiència treballant per a institucions públiques i empreses del sector de la mobilitat i de les infraestructures i serveis de transport, ha exercit a Catalunya, Espanya, i a diversos països d’Europa, Àfrica i Llatinoamèrica. També és docent a l’UPC i la Universitat de Cantàbria, entre d’altres.

Xerrada a Berga el 8 de juny, a la seu de l’ACEB

La conferència d’Andreu Esquius tindrà lloc el dimecres 8 de juny, a les 7 de la tarda, a la Sala d’actes de l’ACEB (Plaça Tarascon, 8 de Berga). Aquesta serà la segona conferència del cicle de xerrades organitzat per Fundació Montepio, amb l’objectiu de crear un punt de trobada i de debat sobre els grans reptes que hi ha en l’àmbit de la mobilitat sostenible, que afecta des del disseny urbanístic fins a les infraestructures o el transport públic i privat. Les xerrades són conduïdes per professionals de primer nivell que aporten la seva visió general, però també fan propostes concretes per donar solució a les problemàtiques del territori. La primera intervenció, a Manresa, va anar càrrec de Josep Acebillo, arquitecte responsable de dirigir els projectes i la construcció de les infraestructures dels Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona.