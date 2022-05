El servei de recollida de residus a Berga tindrà canvis del 15 al 20 de juny amb motiu de la celebració de les festes de La Patum. El porta a porta deixarà de prestar-se al barri vell i la zona d’influència de la festa al centre del nucli urbà els dies esmentats.

En aquesta àrea, en comptes de fer-se la recollida porta a porta s’habilitaran 18 àrees amb un total de 112 contenidors de les diferents fraccions perquè els veïns i veïnes puguin llençar-hi els residus amb comoditat els dies de la festa. És un model que ja es va aplicar amb bons resultats el 2019. Les zones afectades es poden consultar en el mapa adjunt.

Aquestes 18 àrees estaran ubicades de tal manera que es pugui donar cobertura a l’àmbit afectat comprès entre el passeig del Lledó i el carrer Cercs, la plaça de Sant Pere, tot el barri vell, el passeig de la Indústria i carrers adjacents. El Consell Comarcal instal·larà contenidors de diferents capacitats per les fraccions d’envasos i paper-cartó, per la fracció resta i l’orgànica.

La instal·lació de tots els contenidors es realitzarà el dimarts 14 de juny durant tot el dia. Els treballs començaran al matí. La neteja i el buidatge dels contenidors d’aquestes àrees es durà a terme dues vegades al dia; una a partir de les 6:00 h i una altra a partir de les 15:00 h.

Un altre dels canvis importants aquest Corpus a Berga serà que la recollida de la fracció resta a tota la ciutat s’avançarà i es farà el dilluns 13 de juny en comptes del dimecres 15 de juny. Aquesta mesura s’ha adoptat per evitar que el dia d’inici de La Patum, hi hagi incidències en el servei a causa de la gran afluència de gent fins a altes hores de la matinada als carrers per on es desenvoluparà. El Consell també distribuirà contenidors extres a la zona del passeig de la Indústria adreçats als firaires que hi treballen els dies de Corpus.

Tots els canvis en el servei de recollida de residus i del porta a porta a causa de la celebració de la Patum s’explicaran a través de cartells informatius amb mapes de les zones afectades que es penjaran als blocs de pisos dels carrers on s’introduiran els canvis. Així mateix, el Consell n’informarà a través dels mitjans de comunicació, el seu web i les xarxes socials com també farà l’Ajuntament de Berga.

Vicenç Linares, conseller comarcal de Medi Ambient, ha dit que les especials característiques de la Patum, que és una festa multitudinària, fan que sigui necessari “adequar el servei” amb l’objectiu que no hi hagi incidències. Els canvis que s’han introduït són els mateixos que ja es van aplicar amb bons resultats el 2019, el darrer any que es va celebrar La Patum en el seu format presencial tradicional. En la roda de premsa de presentació dels canvis també hi ha participat Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient de Berga.