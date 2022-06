La Festa Major de Puig-reig recupera la normalitat després de dos anys de parèntesi (el 2020 es va suspendre la festa i el 2021 es va fer un format més reduït i amb restriccions). Enguany, presenta un programa d’actes amb més d’una vintena de propostes per a tots els públics. Veïns de Puig-reig i visitants en podran gaudir des d’avui fins dimarts, 7 de juny. La festa recupera els dos escenaris habituals: el pavelló d’esports i l’Envelat 2.0 a la Plaça Nova.

La programació inclou concerts, espectacles a l’aire lliure, propostes gastronòmiques com el Torneig de Botifarra o la Bikinada Popular, escape room, jocs familiars, exposicions de pintura i fotografia, un espectacle de màgia, ballada de sardanes o una xerrada sobre el càncer de pròstata, entre d’altres activitats culturals i lúdiques.

La dona, protagonista del pregó

La temàtica del pregó d’enguany és La dona i l’esport a Puig-reig. Segons remarca el regidor de Festes, Cristian Pérez, s’ha escollit aquest tema perquè «cal seguir visibilitzant quin és el paper de la dona a la nostra societat». Afegeix que «estem veient que els clubs base federats del municipi estan registrant un augment de fitxes de nenes, de manera que anem pel bon camí però volem posar en valor l’esport femení en general».

Pel que fa als parlaments, l’ajuntament vol mantenir la sorpresa de qui seran les protagonistes però ha avançat que «aniran a càrrec de vuit pregoneres». Segons Pérez, «seran vuit perquè no en poden pujar les 300 o 400 que practiquen esport al poble, de manera que són la representació de cadascuna de les dones de Puig-reig i de qui es vulgui fer seu el pregó».

Estrena del correfoc infantil

El correfoc d'aquest divendres mantindrà el seu format tradicional, amb els Diables del Clot de l’Infern i amb la participació de la colla dels Bous de Foc de Santpedor. La batucada de Sant Fruitós posarà ritme a l’espectacle pirotècnic.

Com a novetat, s’estrenarà el correfoc infantil, un espectacle que farà al Passeig de la Via. Aquesta primera edició, que no serà itinerant, té com a objectiu consolidar un planter per als Diables que permeti als puig-reigencs poder continuar gaudint del tradicional correfoc durant molts més anys.

Tots els actes i horaris es poden consulta a la pàgina web puig-reig.cat.