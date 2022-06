El dimarts 7 de juny, a partir de les 9 del matí, l’Escola FEDAC Xarxa celebrarà la cloenda de la matèria complementària d’Oratòria a l’etapa d’ESO amb la Final de la Lliga de Debat al Pavelló de Suècia de Berga. L’acte, presentat per Fermí Riu, constarà de dos debats entre els diferents cursos de secundària.

Per decidir l’equip guanyador de cada debat, hi haurà un jurat qualificat format per Ivan Sànchez, alcalde de Berga; Maria Cosp, llicenciada en Farmàcia; Albert Espelt, doctorat en Biomedicina; Marc Rafart, llicenciat en Física i professor de Ciències de l’escola FEDAC Xarxa.

Aquest acte també tindrà la presència de Xavier Güell, que farà una petita introducció de l’esdeveniment, amb la col·laboració telemàtica de Gemma Puig, presentadora d’El Temps a TV3, que, a través d’un vídeo, explicarà la seva posició sobre el tema del debat, i de M. Alba Tort, exprofessora de Llengües de l’Escola Xarxa, que parlarà sobre la importància de l’oratòria en el dia a dia.

A través del debat, l’alumnat de secundària de l’Escola FEDAC Xarxa ha treballat les habilitats orals, i, en concret, la capacitat de parlar en públic, així com també tècniques d’argumentació que li permeti defensar amb força la seva posició sobre qualsevol tema.