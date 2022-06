L’Ajuntament de Berga donarà continuïtat a la campanya de la Patumaigua i incorporarà accions per incentivar el reciclatge de les 20.000 ampolles que es distribuiran gratuïtament durant els cinc dies de Corpus. Enguany s’incrementarà la xifra d’ampolles d’aigua que es repartiran i s’habilitaran contenidors per minimitzar l’impacte mediambiental i recollir l’envàs de plàstic. A més, es fabricarà un article de marxandatge amb el plàstic que s’hagi pogut recollir durant la festa. La campanya està impulsada per l’Ajuntament de Berga i Sant Aniol i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Origen de la iniciativa

El subministrament gratuït d’aigua es va portar a terme en les tres últimes edicions de la festa i es va consolidar durant La Patum de 2019 mitjançant la creació del personatge de la Patumaigua que apareixia en l’etiquetatge de l’ampolla juntament amb l’eslògan ‘L’aigua també vol anar a Patum’. A més, es va elaborar material de difusió que incloïa diversos arguments o frases sobre els beneficis de l’aigua. Es tracta d’una campanya ideada amb l’objectiu d’incentivar el consum d’aigua i fomentar la reducció dels riscos associats als primers consums d’alcohol i altres drogues entre la població adolescent i jove durant les festes que se celebren al municipi i, especialment, durant el Corpus berguedà.

Subministrament d’aigua

L’Ajuntament de Berga i l’empresa gironina dedicada a la comercialització d’aigua, Sant Aniol, van tancar un acord de col·laboració l’any 2020 per garantir el subministrament de 20.000 unitats anuals d’aigua de 33 centilitres etiquetades amb el disseny i el lema de la campanya de la Patumaigua elaborat per la il·lustradora Montse Forradelles i adaptat a l’envàs per l’equip creatiu de Sant Aniol. El conveni tenia una vigència de quatre anys (2020-2023), però la suspensió de La Patum de 2020 i 2021 per la pandèmia de la Covid-19 va impedir que es pogués implementar l’acord. Així, doncs, aquest serà el primer any d’aplicació del conveni. Les aigües es dispensaran a les barres de còctels sense alcohol i les barres de les Barraques de La Patum. A més, s’instal·laran fonts d’aigua a la plaça de Viladomat i la plaça Cim d’Estela per facilitar la reutilització de les ampolles.

Reciclar per donar vida

Una de les novetats que incorpora la campanya és el reciclatge de l’envàs de la Patumaigua. En concret, s’habilitaran contenidors facilitats pel Consell Comarcal del Berguedà i Containers del Berguedà que estaran logotipats amb la imatge de la campanya i s’ubicaran a la plaça de Sant Francesc, la plaça de Viladomat, el passeig de la Indústria i la plaça Cim d’Estela. El plàstic recollit s’utilitzarà per fer un article de marxandatge de La Patum: una ronyonera, una samarreta o una ampolla plegable i reutilitzable. Per escollir el producte es farà una enquesta a través de les xarxes socials de l’àrea de Joventut (@bergajove) i es fabricarà l’opció més votada.

Material de difusió

Per donar a conèixer la campanya de la Patumaigua s’han creat 160 banderoles que han estat instal·lades en l’enllumenat públic de diferents zones de la ciutat. Les banderoles incorporen el personatge i el lema de la Patumaigua, així com la vessant sostenible del projecte. En concret, hi apareix un contenidor d’envasos cruspint-se una Patumaigua per fomentar el reciclatge de l’ampolla.