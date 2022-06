Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Gironella ha aprovat les bases del segon premi de poesia Vila de Gironella, coorganitzat per l’Associació Cultural CalamArts en Tinta. S’hi poden presentar obres originals i inèdites, escrites en qualsevol varietat dialectal del català.

En aquesta edició es tornen a convocar tres categories de premis. La categoria A, per a infants nascuts entre el 2009 i el 2012; la B, per a jovent nascut entre el 2005 i el 2008, i la C, per a persones nascudes abans del 2004. En les dues primeres categories, el treball haurà de ser de mínim 12 versos, mentre que a la categoria C haurà de tenir una extensió suficient per integrar un volum, mínim 300 versos.

Les obres s’han d’enviar en un document amb format PDF per correu electrònic a festivalpelt@gmail.com. A la pàgina web del consistori es poden consultar les condicions amb què s’han de presentar els treballs.

Pel que fa als premis, hi haurà un sol guanyador per categoria, que s’anunciarà en un acte el 30 de setembre del 2022.

Per a la categoria infantil, el premi serà un val de 100 euros per a la compra de llibres i material escolar, i la categoria C, el premi serà un val de 500 euros, la publicació de l’obra guanyadora i la participació al festival de poesia Vila de Gironella.