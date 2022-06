Berga inicia avui la temporada d’estiu amb l’obertura de les instal·lacions de bany de les piscines municipals, una campanya que finalitza el proper 6 de setembre. Les instal·lacions estaran obertes de les 10 del matí a les 8 del vespre. Aquest any, es mantindran les mateixes tarifes per a l’ús de les instal·lacions esportives i s’aplicarà la gratuïtat del servei en els episodis d’onada de calor, segons han explicat fonts municipals.

En els últims mesos, els operaris de la brigada municipal i els Serveis Tècnics del consistori han efectuat les tasques d’adequació i millora de les instal·lacions de bany. Enguany, la taquilla estarà situada a la porta d’accés més propera a la zona de nadons.

Aquest estiu s’aplicaran les mateixes tarifes que l’any passat per fer ús de les instal·lacions de bany. L’accés a la piscina pels infants (de 4 a 14 anys), les persones majors de 65 anys i pensionistes, les persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33 %) i acompanyants de persones amb discapacitat (grau igual o superior al 65 %) té un cost de 2,5 euros. El preu de l’entrada per a les persones adultes d’entre 15 i 64 anys és de 3,5 euros.

A més, hi ha una tarifa reduïda d’1,5 euros per accedir a la piscina durant l’última hora d’obertura de les instal·lacions (de 19 a 20 h) i un abonament familiar mensual (juliol o agost) per a unitats familiars de diversos membres que costa entre 65 i 80 euros. També s’ofereixen abonaments per a 15 serveis (25-35 euros), per a 30 serveis (35-50 euros) i abonaments de temporada (42-62 euros). No es fa distinció entre la tarifa diària i la tarifa de cap de setmana.

Els tiquets senzills d’entrada diària es poden adquirir a la taquilla de la piscina, però els abonaments en què s’apliqui algun tipus de descompte caldrà tramitar-los presentant la documentació corresponent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Berga.

L’Ajuntament de Berga implementarà l’accés gratuït a les instal·lacions exteriors de bany de la zona esportiva quan es produeixin onades de calor. S’actuarà si hi ha un avís de Servei Meteorològic de Catalunya de risc alt o molt alt.