El Patronat de la Patum fa una valoració positiva dels concerts de dijous i divendres de Corpus, tot i l’ofensiva judicial contra les actuacions musicals a la plaça Cim d’Estela arran de la denúncia de la residència de gent gran Berga Residencial. Aquest fet ha portat a l’Ajuntament de Berga a posar fil a l’agulla per tenir redactada una ordenança acústica, que permetrà regular esdeveniments musicals i entre d’altres, garantir els concerts de Patum. És un tema que es va posar sobre la taula a la reunió d’ahir al vespre del Patronat de la Patum (format per representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Berga i per caps de colla de les comparses), que va servir per valorar la festa d’enguany.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, és partidari de mantenir l’estratègia de programar concerts durant tres dies (dijous, divendres i dissabte de Corpus) per evitar massificacions. És del parer que la plaça Cim d’Estela o aquella zona, inclosa l’Avinguda del Canal (on es feien abans els concerts), és l’escenari «apropiat» per als concerts de Patum. El canvi d’ubicació, per tant, no és una prioritat per a l’equip de govern de Berga (CUP).

Els regidors a l’oposició, Ferran Aymerich, de Junts per Berga, i Abel Garcia, del PSC, pensen que l’oferta de tres dies de concerts és bo per descongestionar els espais de Patum però critiquen que l’equip de govern «decideixi organitzar actuacions musicals en un indret sense tenir solidesa tècnica i legal». Segons Abel Garcia, «el problema que hi va haver amb els concerts de Patum és un exemple més de com es fan les coses a l’Ajuntament de Berga. Si es fessin els tràmits de manera correcta, amb seguretat jurídica, no estaríem exposats a inseguretats i irregularitats. Falta consistència i fonament a l’hora de planificar».

Ferran Aymerich, per la seva banda, demana que s’avanci en l’ordenança acústica: «Cal tenir-ho regulat, i seria important poder-ne disposar de cara la Patum de l’any que ve, per no tornar a tenir problemes amb els concerts».

Les actuacions musicals del dijous de Patum es van adaptar a les mesures cautelars dictades tant pel que fa al volum del so com als horaris, fins a la 1 de la matinada i a un màxim de 80 decibels. Així ho va estimar un jutjat de Barcelona després de la denúncia de Berga Residencial. L’Ajuntament, però, va interposar un recurs i divendres la jutgessa va emetre una nova ordre en què en demanava la suspensió definitiva. Per això, les actuacions programades per al divendres de Patum es van traslladar a l’antic cinema Catalunya, seu de la colla castellera de Berga. I es van suspendre els concerts del dissabte de Patum.

Tot i el problema dels concerts, la Patum d’enguany, després de dos anys sense poder celebrar la festa per la covid, «va ser un èxit». Acord unànime entre els membres del Patronat que la Patum va funcionar molt bé i sense incidències remarcables.

Acabar la Patum més d’hora

El Patronat de la Patum aposta per acotar l’hora de finalització tant dels passacarrers de dimecres i dissabte com de les Patums completes de dijous i diumenge, per evitar acabar passacarrers i patums a la plaça a quarts de 5 de la matinada. «Tot i que no és viable posar hora d’acabar, sí que intentarem que no s’allargui tant com passa en alguns casos», explica l’alcalde, Ivan Sànchez.

Aniversaris de comparses

La celebració dels 400 anys de cinc comparses va fer que aquesta Patum amb salts especials en motiu de l’aniversari. El Patronat en va fer un bon balanç però va proposar millores de cara a futurs aniversaris per integrar-ho a la resta de la programació de la festa.

Relacionat amb les comparses, la reunió d’ahir també va servir per repassar els desperfectes puntuals que han patit les figures durant els dies de Patum, per tal de poder planificar, com és habitual, les tasques de restauració.

Patum Infantil

La Patum Infantil d’enguany es va desenvolupar de forma correcte i sense incidències, fet que va aplaudir el Patronat, així com també va valorar positivament la bona acollida dels salt a l’Hospital, el fet de poder participar en els aniversaris de les comparses, i els tallers adreçats a les escoles de primària que s’han dut a terme durant el darrer curs escolar.

Campanyes de conscienciació

A l’espera de les dades definitives de l’impacte de les campanyes del Punt Lila-Vull la nit!, Patumaigua, barra sense alcohol i educadores de carrer, es valora positivament la seva implementació.

Sortejos i assajos. App i material promocional

Respecte als sortejos, es constata que és un mecanisme de participació molt acceptat entre la ciutadania i es valora favorablement. Pel que fa als assajos, no s’apunta cap incidència.

I pel que fa l’aplicació mòbil i el material promocional, ambdues eines de difusió es consideren adequades.