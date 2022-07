Berga Comercial i els veïns del barri vell segueixen pressionant al Consell Comarcal del Berguedà per trobar una solució a la problemàtica amb les deixalles del porta a porta a la zona: "La situació ha arribat al límit".

Asseguren que han aconseguit el compromís de l'ens comarcal a redactar un Pla d'actuació abans de l'agost, així com per consensuar les modificacions en el plec de condicions de la nova licitació. Si no es compleix el "compromís" amb el "full de ruta", veïns i comercials amenacen en portar les escombraries a la seu del CCB.

L'associació de comerciants i les associacions de veïns del c/Major i Cardona, Mossèn Huch i voltants i c/Boixader es van reunir a finals del mes passat amb el president del Consell Comarcal, Josep Lara, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, el conseller Vicenç Linares i el tècnic comarcal Jordi Baucells. Ho detalla una nota de premsa de Berga Comercial.

Recorden que, durant tres anys, han insistit al batlle de la ciutat sobre la "insostenible" falta de "neteja" i "ordre" dels carrers del barri vell, el que també han fet arribar a les reunions amb el Consell Comarcal. "S’han anat transmetent la problemàtica, les possibles solucions i s’ha intentat transmetre el mal que feia a la ciutat i als seus veïns la situació que s’està vivint", sostenen.

Berga Comecial destaca que el Consell Comarcal del Berguedà ja disposa de la dispensa per part de l’Ajuntament de Berga per a realitzar i gestionar el servei de recollida selectiva Porta a Porta. "Era l’argument que dificultava la coordinació a l'hora de resoldre els problemes per part de les administracions", assenyalen.

Per tot plegat, expliquen que van transmetre en la reunió que la situació ha arribat "al límit". "La percepció que tenim és que 'el Barri Vell de Berga és el punt negre que ens podem permetre, del servei de recollida selectiva porta a porta'", critiquen en la nota de premsa.

Insisteixen que són un "aliat" en la recollida de residus i ser una comarca més sostenible, però defensen que no comporta que la imatge de la ciutat i el barri vell "n'hagi de pagar la mala gestió". Per això, van aportar un document d'11 punts amb accions per facilitar l'ús del servei als veïns i millorar la imatge de la ciutat, "mantenint els índexs de reciclatge".

L'amenaça de veïns i comerciants

Berga Comercial i els veïns implicats van fer un pas més, amenaçant al Consell Comarcal en què seria la darrera reunió que farien sobre aquesta problemàtica. "Enteníem que, si no es feia res al respecte, simplement era per un tema de voluntat política", afegeixen.

Per això, l'ens comarcal es va comprometre, segons l'agrupació comercial, a fer un Pla d'actuació abans de l'agost i consensuar les modificacions a fer en el plec de condicions de la nova licitació del servei. Si no es compleix el "compromís" del "full de ruta", veïns i comerciants portaran les escombraries a la seu comarcal del carrer Barcelona, "amb objectiu de preservar la neteja i ordre del barri vell".