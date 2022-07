Després de dos anys de restriccions per la pandèmia, Berga recupera el format més tradicional de la festa d'Els Elois, que se celebrarà aquest cap de setmana del 22, 23 i 24 de juliol. No ho farà al 100%, ara a causa de l'actual context de sequera extrema que esta vivint el territori.

El regidor de Participació Popular i Turisme, Andreu Comas, ha demanat a la població que redueixi "al màxim possible" l'ús de l'aigua en la festa, apel·lant al "sentit comú" i que pensin en el futur de la festa. En la roda de premsa de presentació dels Elois d'enguany, Comas ha insistit en "prudència" en la utilització de l'aigua, en un context com l'actual de sequera important, amb incendis al territori i el pantà de la Baells a menys del 50% de capacitat.

El regidor ha reconegut que hi ha punts "especialment conflictius" pel que fa a l'aigua, i ha detallat que es tancarà el safareig de la Pietat i la font del seu costat. Tot i que de moment no hi ha restriccions, el consistori restarà emetent a l'evolució de la setmana. "Poden haver-hi modificacions d'horaris", en funció de què digui la Generalitat, ha reconegut Comas.

Paral·lelament, ha recordat les recomanacions per garantir el benestar animal. Des de la festa es demana respecte, no sobrecarregar els animals ni llançar-los-hi aigua directament a la cara.

Josep Cuberas, membre de la junta conservadora de la festa d'Els Elois, ha volgut recordar que els Elois "és una festa d'aigua". El responsable ha celebrat el retorn d'una festa "molt important" que ha demanat "mirar de no perdre-la". "No vull que la festa se'ns vagi tornant petita", ha reflexionat sobre el futur de la celebració.

Per això, ha demanat a berguedans, associacions i entitats que participin en aquesta edició dels Elois, encara que no sigui a dalt d'un ruc. En especial ha fet una crida a la joventut: "No ens falleu. Us necessitem".

Els Elois d'enguany començaran divendres 22 i s'allargaran fins diumenge 24 de juliol. Es deu al fet que divendres la festa arrancarà amb la gran novetat d'enguany, Els Elois infantils, que faran entorn de la celebració, però sense animals vius.

Un cartell diferent

El dissenyador gràfic i Il·lustrador berguedà Salvador Vinyes ha estat l'encarregat de dibuixar el cartell anunciador de la festa, un cartell "diferent", ja que no hi apareix un ruc, com és habitual. "Per què no una persona? Per què no una dona?", ha preguntat retòricament l'artista: "El dibuix pot ser clàssic, la tècnica no".

El dibuix també ha servit per il·lustrar material de la festa com el programa d'Els Elois 2022, així com un tríptic on apareix un resum de la programació d'actes. Abans del programa, en el llibret trobem un text de l'antropòleg Joan Zamora i Casals, titulat Elements característics d'Els Elois. Una mirada als animals de bast.

A més del cartell, Vinyes també ha dissenyat un trofeu commemoratiu. És una ferradura, "com no podia ser d'una altra manera", però també perquè és símbol de la bona sort, segons ha dit.

Una placa per a Dolors Santandreu

La historiadora Maria Dolors Santandreu, que va morir a finals de l'any passat, serà recordada en la festa d'Els Elois d'enguany. La Junta Conservadora dels Elois va encarregar una placa commemorativa a Vinyes, que serà entregada a la família d'aquesta berguedana estretament lligada a la festa.

El text destaca la seva "participació perseverant" en la festa, així com la "fidelitat intangible a la tradició berguedana" i la "identificació plena amb la vocació i el destí" de la ciutat de Berga.

El dissenyador ha destacat que es tracta d'una placa contundent i d'un pes ressenyable, i que "durarà 1.000 anys" perquè "els records han de durar 1.000 anys". "Les coses parlen per elles mateixes", ha resumit.

Els actes

La programació d'Els Elois 2022 recupera el format habitual, després de l'aturada pandèmica. La festa arrancarà, però, aquest divendres, amb la novetat d'Els Elois infantils, amb activitats a la plaça Viladomat a partir de les 17 hores, l'arribada d'un cavall de fusta de mida real i l'espectacle familiar Animalia, Inc. de Sàndal Produccions.

Ja dissabte al migdia es farà l'anunciament de la festa, i a les 19 hores la passada capitanejada pel tabaler, el banderer (que serà l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez), i les administradores i administradors. Es recuperarà El rapte de la núvia a les 20:30 hores i a les 21:30 h es farà un sopar popular a la plaça de la Pietat. A la nit, la mateixa plaça acollirà la festa jove amb Coi els Montgrons.

La festa grossa arribarà diumenge, amb l'entrega dels rucs a l'espai antic SES Serra de Noel (carrer del Programari Lliure), a partir de les 7 del matí. La passada arrencarà a les 9 hores a la Font del Ros i l'esmorzar popular serà al voltant de les 9:40 h a la plaça de Santa Magdalena, mentre la benedicció dels animals es farà a les 10 a la plaça de Sant Pere. Ja a les 11:30 hores, a l'església de Sant Francesc, es farà la missa en honor a Sant Eloi i la boda típica de l'Alt Berguedà. En acabar, la comitiva es dirigirà a la plaça de Sant Joan, on es ballarà el Ballet de Déu (o de l'adéu).

Els Elois 2022 acabaran amb l'acte de lliurament de ferradures, a les 13 hores a l'Ajuntament de Berga. I a les 19 h amb el ball popular amb Dolfi, a la plaça Viladomat.

Programació paral·lela

Encara en el marc de la festa d'Els Elois, hi haurà encara altres actes paral·lels. En concret, dimecres 20 i dimecres 27 de juliol arribarà a Berga el Xtrem Race Tour 2022, a la plaça de la Font del Ros i al Vall, respectivament. Divendres 22 de juliol també hi haurà repertori de música antiga amb l'Associació Vocal del Berguedà Da Capo.