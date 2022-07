El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha reconegut les bones pràctiques del Consell Comarcal del Berguedà per fer més entenedora la informació del portal de transparència en l’apartat de Convenis i subvencions i de resolucions de sol·licituds d’accés a la informació pública. Els professionals de l’ens comarcal han elaborat un seguit de gràfics per facilitar la comprensió d’aquesta informació a través d’elements visuals, segons detalla l'organisme en una nota de premsa.

Tot i que ja es complia el que demana la legislació vigent, s’ha fet un pas més amb l’objectiu que la ciutadania ho tingui més fàcil per accedir a la informació. El CCB defensa que la voluntat és que la informació pública als portals de transparència aparegui de manera clara, entenedora i pràctica.

Un cop publicades aquestes visualitzacions al portal de transparència del Consell Comarcal, s’han començat a implantar a portals d’ajuntaments de la comarca. El Consell té convenis de col·laboració amb diferents ajuntaments per impulsar la gestió digital i la transparència.

La consellera de Polítiques digitals, Habitatge, Transparència i Govern obert, Ariadna Herrada, ha indicat que aquests instruments “són eines per facilitar a la ciutadania la interpretació de la informació pública” del portal de transparència de l’ens comarcal berguedà. La responsable a destacat l’aposta del Consell Comarcal del Berguedà per aplicar aquestes bones pràctiques “que van més enllà del que estableix la legislació”.

Aquesta bona pràctica consisteix en facilitar la visualització de dades en forma de gràfics i així es pot accedir fàcilment a diferents ítems d’interès. Les dades que es mostren en els diferents gràfics s’alimenten de forma automàtica del portal de Dades Obertes del propi ens.

En el cas dels ítems de convenis i subvencions, els conjunts de dades són els proporcionats pel Consorci AOC, mentre que per a l’ítem de Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública s’ha creat un conjunt de dades propi. Per aquest darrer ítem el Consell Comarcal s’ha inspirat en la solució que recentment ha proporcionat la Diputació de Barcelona als ajuntaments SeTDIBA.

Un model a seguir

L’AOC ha publicat al seu blog, aquestes bones pràctiques del Consell Comarcal del Berguedà. Hi afirmen que “cal destacar la gran feina realitzada pel Consell Comarcal del Berguedà en pro d’una transparència centrada en la ciutadania, fent més fàcil i simple la consulta de la informació que es proporciona al portal de transparència”.

En aquest sentit, la consellera Ariadna Herrada ha agraït aquest reconeixement i ha exposat que “la transparència ha d’anar més enllà del simple fet de publicar la informació a què obliga la llei 19/2014”. La difusió d’aquesta informació “s’ha de fer d’una forma visual i entenedora per la ciutadania, proactivament” i fent possible que aquesta informació es pugui reutilitzar. La consellera Herrada assegura que “són molt enriquidores les experiències que estem duent a terme per millorar la transparència als ajuntaments de la comarca del Berguedà i al mateix Consell Comarcal, tot usant com a base les solucions AOC de transparència i dades obertes, un estàndard al territori a l’abast de qualsevol ens local.”

L’AOC fa el seguiment continuat de totes aquelles bones pràctiques que faciliten anar avançant per a dissenyar i automatitzar noves visualitzacions als ítems del seu portal.