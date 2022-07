Pocs dies després que els municipis de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Alt Berguedà fessin públic el seu malestar per la poca informació a la seva disposició davant la reorganització de l'atenció mèdica a l'estiu, ara és Borredà, de l'Àrea Bàsica de Salut de Berga, qui reclama al Departament que informi dels canvis realitzats als respectius consistoris.

L'alcalde del municipi, Jesús Solanellas, ha enviat una carta al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, denunciant "desinformació" perquè no es fa saber als ajuntaments quines noves mesures i canvis de personal s'apliquen. En l'escrit també es reclama garantir la normalitat del servei durant l'estiu tenint en compte que la població del municipi augmenta considerablement per les cases de segona residència, els càmpings, campaments juvenils o les cases de colònies.

Durant l'any, Borredà ha tingut obert el consultori quatre dies a la setmana, dels quals disposava de metge en dos. Ara, però, la majoria de dies tan sols hi ha un administratiu i una infermer o infermera. En aquest sentit, Solanellas demana que s'aclareixi a la ciutadania si es preveu que hi hagi metge alguna jornada. També reclama que s'especifiquin els nous horaris, ja que en les últimes setmanes hi ha hagut algun canvi d'última hora que no s'ha informat al consistori.

L'alcalde reconeix que fins ara no s'han produit problemes greus, però sosté que la manca d'informació genera nerviosisme a la ciutadania."Els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà, tenim el deure i la obligació d’informar oportunament als nostres veïns, i també el dret de ser degudament informats i tenir tota la informació dels serveis públics que es presenten al nostre municipi per part d’altres administracions públiques", defensa el batlle feta arribar al conseller Argimon.