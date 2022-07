El PSC assegura en un comunicat que farà un seguiment i control exhaustiu del desplegament de la fibra òptica als municipis que la Generalitat encara no l’ha desplegat.

La formació diu que el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, s’ha compromès a portar-la a tots els municipis de Catalunya que tinguin més de 50 habitants l’any vinent. Del Berguedà, en quedarien fora Fígols, Sant Jaume de Frontanyà i Gisclareny.

«A finals d’aquest any, comprovarem l’estat del projecte i l’existència de partida, en els pressupostos pel 2023. En cas d’incompliment presentaríem les corresponents iniciatives parlamentàries, per assegurar el desplegament en els 11 municipis que han quedat per la tercera fase», assenyalen els socialistes en el comunicat.