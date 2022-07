L’Associació Mossèn Ballarín està acabant de perfilar dos capgrossos que representaran les figures d’aquest mateix capellà i de mossèn Ramon Anglerill, també conegut com a mossèn Tronxo. Els dos eclesiàstics van tenir un lligam especial amb la població de Gósol, i és per això que seran presentats el dia de la festa major del poble, el proper 15 d’agost, una jornada que s’espera de màxim afluència al poble.

Mossèn Ballarín va viure en aquest municipi de l’alt Berguedà l’última part de la seva vida i, de fet, és on està enterrat per desig d’ell mateix. Per la seva banda, mossèn Ramon Anglerill va ser rector de la població gairebé mig segle, des del 1970 fins al 2019, l’any de la seva mort.

Gemma Arnau, membre de l’entitat, ha comentat a Regió7 que ja s’han fet els esbossos dels capgrossos i que aquesta mateixa setmana ja poden estar enllestits. El cost de la iniciativa és de 3.000 euros, que l’associació preveu anar sufragant mitjançant el que recapti en diverses activitats preparades.

Una es va fer diumenge passat, al Centre Picasso, amb un concert de música clàssica en format de vermut, i es preveu que el proper dissabte dia 6 es faci un altre concert. Inicialment, l’entitat va demanar una subvenció a la Diputació, però no li va ser concedida.

Els actes i activitats per recaptar diners continuaran després de la festa major amb un arròs popular de muntanya, un plat preferit de mossèn Ballarín.

A banda, l’associació també treballa per fer dos capgrossos femenins. Tot i que encara s’ha d’acabar de definir quines serien les protagonistes, es planteja que una representi la figura de la padrina, molt estimada al municipi, i l’altra sigui una dona fent un ofici.

Recuperar un antic ballet

El dia de la Festa Major de Gósol és el 15 d’agost, per la seva patrona, però els actes es prolonguen uns quants dies. Algunes de les activitats més destacades són el tradicional ball de les cosses, correfoc, cercavila, concerts i gimcanes per a totes les edats, entre d’altres. Enguany, a més, la mateixa Associació Mossèn Ballarín vol recuperar el ballet de Déu, que es feia antigament al poble.