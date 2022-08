L'Ajuntament de Bagà ja disposa del projecte bàsic i executiu, realitzat per la Diputació de Barcelona, per a la restauració de la plaça Galceran de Pinós, d'origen medieval, situada al nucli antic de la vila. L'objectiu és solucionar les mancances que presenta la plaça en l'actualitat en relació a l'estat de conservació, a la recollida i evacuació de les aigües pluvials i a les circulacions i connectivitat amb els espais coberts dels porxos, tot mantenint el caràcter actual de l'espai.

La proposta iguala el nivell de la plaça amb el del porxo inferior de manera que l’espai s’amplia de forma considerable. La porxada superior també s’incorpora a l’espai central mitjançant la creació d’una bancada amb una doble funció: afavorir les circulacions transversals i alhora ser un espai d’estança orientat a sud i ben assolellat, per seure i gaudir de les diverses activitats que es desenvolupen a la plaça. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Bagà, ha comentat a Regió7 que l'objectiu és que els porxos estiguin més integrats a la plaça. El projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, preveu inversions pel valor de 400.000 euros.

La plaça, que no va ser pavimentada fins els anys 60 del segle XX, és porticada, de planta rectangular i de dimensions aproximades de 61 metres per 13 metres, amb una amplada dels dos porxos longitudinals d'uns 4,5 metres. La topografia del nucli fa que els dos porxos i la plaça es trobin a cotes diferents: els porxos de la banda nord estan elevats quasi un metre respecte el nivell de la plaça, mentre que els de la banda sud es troben un o dos graons per sota.

Els veïns reclamen poder opinar

La proposta, però, ha despertat queixes entre els veïns. En un comunicat demanen que s'aturi l'aprovació del projecte i s'obri "un procés clar i transparent de participació ciutada en que el nostre parer sigui escoltat, debatut, i si s'escau, incorporat al projecte". Asseguren que no s'oposen a la restauració de la plaça perquè és necessària, però reclamen poder opinar.

En aquest sentit, Camps explica que una vegada el projecte s'aprovi la propera setmana s'obrirà el període d'al·legacions en quee s podran aportar les esmenes que es considerin oportunes. "Si hi ha inquietuds en un sentit mirarem d’adaptar el projecte", destaca. Per contra, el veïnat dubta que el seu parer sigui escoltat i, encara menys, que el projecte sigui modificat.