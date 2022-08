Charo Díez, presidenta berguedana de l’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta (Afatrac), va alertar dissabte, en un comunicat, la falta de suport per part de les administracions envers els afectats i les seves famílies. Díez considera que no hi ha prou recursos en matèries com l’educació, els serveis socials i la justícia, entre d’altres, i assenyala que «exclouen els afectats sistemàticament i els fan viure en la indigència».

En el comunicat també es posa de manifest que en menys de tres anys hi ha hagut sis morts «consentides, previsibles i avisades, morts que es podrien evitar si d’una vegada per totes hi haguessin els recursos adients que avui en dia encara no existeixen».

Per aquest motiu, l’Associació Afatrac demana a les administracions implicades que necessiten «recursos diferents i públics perquè els pocs que existeixen no estan pensats per a aquesta nova pandèmia», afegeix.

El que es vol evitar és que hi hagi més morts d’adolescents «que no troben el seu lloc a la vida o que malviuen al carrer perquè la convivència al domicili familiar és impossible, o a la presó, on acaben a conseqüència dels seus greus però invisibles problemes de salut mental i que verbalitzen que no volen viure», apunta Díez.

L’última víctima mortal va ser trobada dissabte a Manresa.