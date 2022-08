L’Ajuntament de Berga ha rebut la concessió d’un recurs del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per portar a terme l’arranjament de sis d’habitatges. Es tracta d’un programa de l’àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de l’ens provincial que té la finalitat de promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones majors de 65 anys i persones menors de 65 anys amb discapacitat o situació de dependència, mitjançant la realització de petites reformes d’adaptació funcional que els hi permeti romandre a la seva llar i en el seu entorn més proper el màxim de temps possible. L’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Berga s’encarrega de recollir i avaluar les peticions per tramitar la sol·licitud del recurs a través d’una aplicació per a la gestió del programa SIAH (Sistema d’Informació d’Arranjament d’Habitatges).

Tipus d’arranjaments El programa d’arranjament d’habitatges inclou petites reformes d’adaptació funcional i la instal·lació d'ajudes tècniques. Per exemple, es realitzen reformes en banys per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal o adaptacions en cuines per millorar les condicions de seguretat i ús. També s’efectuen adequacions de caràcter general per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat al domicili, així com actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis. Execució de les reformes La Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments els serveis tècnics d’una empresa especialitzada que valora les necessitats de les persones beneficiàries, prescriu les actuacions a realitzar i supervisa, controla i valida les intervencions. L’ens provincial també contracta les empreses que executaran les obres o instal·laran les ajudes tècniques, assumint el 100 % del cost de les actuacions. Concessió d’actuacions El pressupost anual del programa és de 2 milions d’euros i el nombre d’arranjaments a realitzar és de 900. Enguany, la Diputació de Barcelona ha rebut la sol·licitud de 202 ajuntaments per fer 1.129 arranjaments. L’ens provincial estableix el topall màxim de sol·licituds que pot fer cada municipi de la demarcació. En concret, el municipi de Berga pot sol·licitar 8 arranjaments i, aquest any, se li han atorgat un total de 6. Persones beneficiàries El personal de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Berga recull les demandes de les persones que necessiten aquest recurs per tal de poder realitzar la sol·licitud. Els sis arranjaments d’habitatges previstos per aquest any seran atorgats a les persones que formen part de la llista d’espera que han manifestat la necessitat de poder disposar del recurs. Les persones interessades a accedir a la pròxima convocatòria del programa d’arranjament d’habitatges poden posar-se en contacte amb l’àrea de Drets Socials situada al carrer Balmes, número 3-5. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:30 h i cal concertar cita prèvia al telèfon 93 821 53 31.