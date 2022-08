El Consell Comarcal estendrà a més municipis la campanya de sensibilització de la recollida selectiva que es va fer a Berga durant l’hivern passat. A partir del setembre, segons ha explicat a Regió7 el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, s’implantarà a Bagà i Avià.

Linares ha comentat que ha adquirit un compromís amb l’alcalde Bagà, Joan Oña, que es faria la campanya, i que la batllessa d’Avià, Patrocini Canal, també ha demanat fer-la al seu municipi. Després de Berga, aquestes són les dues poblacions més grans on el Consell gestiona la recollida, ja que Gironella i Puig-reig se l’administren pel seu compte.

Linares ha subratllat que a Bagà s’ha detectat que hi ha gent que no utilitza el sistema porta a porta. D’una banda, es pot explicar per un cert desconeixement de les persones que hi tenen la segona residència, però el conseller adverteix que també hi ha gent que resideix tot l’any al municipi i que tampoc l’utilitza correctament.

A Berga, la campanya va consistir que una sèrie d’informadors explicaven a algunes cases com s’havien de deixar els cubells i les bosses correctament en cas que no ho fessin bé. En aquests casos, la nit anterior, els camions de recollida havien deixat un adhesiu advertint que la forma de procedir no era correcta.

L’acció es va fer de forma separada en cada una de les fraccions i els informadors se centraven en les zones de la ciutat en què hi havia un nombre més gran d’aportacions incorrectes.

Millorar les xifres

Tot i que el Berguedà es manté com una de les comarques capdavanteres en reciclatge, aquest 2021 la Conca de Barberà li ha pres el lideratge i no ha aconseguit millorar els números. Respecte al 2020, la taxa de recollida selectiva ha baixat més d’un punt i ha passant del 69,93 al 68,70%.

Des que es va implantar el porta a porta en les 12 poblacions més grans de la comarca el 2018, s’ha passat d’una taxa de reciclatge del 30% a fregar el 70%. Aquests números encara podrien ser més bons si en els altres 19 municipis que fins ara han quedat fora del sistema s’assolissin taxes més altes (que en alguns casos no superen el 60%).

El Consell ja ha posat fil a l’agulla per millorar aquestes xifres i de cara a la tardor es preveu que es posi a licitació el contracte del nou sistema que tindran els petits municipis, que, de forma majoritària, serà el dels contenidors intel·ligents amb control d’accés.