L’escola pública Alfred Mata i l’Escola Bressol Municipal l’Estel de Puig-reig inicien el nou curs escolar, aquest dilluns 5 de setembre, amb millores a les seves instal·lacions. Per altra banda, des d’aquest dilluns també s’inicia el servei de monitoratge dels camins escolars, amb monitors en dos dels cinc trajectes per arribar fins a les escoles a peu.

L’Ajuntament de Puig-reig ha treballat durant els darrers mesos per posar a punt els centres i els equipaments educatius municipals amb actuacions necessàries segons les demandes de l’equip de docents i les famílies abans de l’inici del nou curs.

Pel que fa a l’Escola Bressol Municipal l’Estel, l’Ajuntament de Puig-reig ha renovat i adequat la zona del pati i els seus espais interiors. Concretament al pati s’hi ha instal·lat una nova tanca de fusta per dividir-lo en dues zones de joc, s’hi ha col·locat taules de fusta exteriors i s’ha renovat el terra de cautxú de la zona dels més petits. En els espais interiors, s’han pintat de nou les zones comunes com són els passadissos i el menjador i algunes aules.

Per altra banda, durant el mes de juliol, l’Ajuntament també ha executat les primeres obres contemplades en la primera fase del projecte Millora dels patis de l’Escola Alfred Mata. Aquestes actuacions responen a un projecte que va néixer fa quatre anys a partir de la creació de la comissió de patis formada per representants de les famílies i del professorat de l’escola. Les actuacions fetes o previstes en aquest projecte han tingut com a base les propostes del mateix alumnat i s’han desenvolupat encaixant-les amb les necessitats pedagògiques. Fins al moment s’ha realitzat la transformació de la part del pati de davant.

A més a més, com a recinte municipal, s’han desenvolupat les tasques de manteniment de l’escola necessàries per iniciar un nou curs, entre d’altres actuacions, s’ha substituït el joc del pati dels petits pel seu mal estat i el cartell informatiu de la porta d'accés principal per actualitzar les normes d'ús del pati i les seves hores d'obertura.

L’Ajuntament de Puig-reig celebra que el curs escolar torni a iniciar-se en total normalitat després de la pandèmia i vol desitjar a tothom un bon curs 22-23.