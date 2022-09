El Berguedà Bike Day va voler reivindicar ahir el paper del Berguedà com una destinació ciclista en una jornada festiva i lúdica que va ser molt ben rebuda pels 250 ciclistes participants a la matinal.

S’han aconseguit els objectius que buscava el Consell Comarcal del Berguedà?

Sí. Les nostres intencions són clares: en primer lloc, seguir posicionant el Berguedà com a comarca que fomenta l’activitat esportiva. En segon lloc, la promoció com a territori per treure’n rendiment turístic i econòmic. I, finalment, conscienciar tant de la importància de la seguretat del ciclista com de la mobilitat verda.

Després de ser tot el matí al Berguedà Bike Day i conversar amb els ciclistes, quines sensacions ha pogut copsar?

Tothom ha estat molt content. Ens han felicitat i ens han donat les gràcies per aquesta iniciativa, que han qualificat de fantàstica. Els ciclistes han valorat molt positivament poder gaudir d’un port de muntanya com és coll de Pal exclusivament per a ells, pedalant amb total seguretat. De fet, no només ha vingut gent del Berguedà sinó també de Barcelona, l’àrea metropolitana i altres punts de Catalunya.

L’èxit de la prova pilot en garanteix la continuïtat?

Farem més jornades de tallar una carretera per fer-ne ús només ciclistes, ja que experiències com aquesta fan de la comarca una instal·lació esportiva a l’aire lliure. Ens posarem a treballar per fer el segon Berguedà Bike Day la primavera que ve, amb la voluntat de buscar algun altre port de muntanya, que puc avançar que serà més proper a Berga. I, igual que en aquesta primera edició, buscarem tallar des d’un punt on l’afectació del trànsit sigui mínima.

S’ha començat per coll de Pal. Ho van tenir clar des de bon principi?

Sí, és un port mític i a més és una carretera amb poca circulació, fet que no ha impedit a ningú arribar a casa seva. Els cotxes que els Mossos han fet girar durant la matinal eren de boletaires o excursionistes que han entès el motiu i han buscat alternatives.

Veu el Berguedà com un referent del ciclisme segur?

Aquesta és l’aposta. I animo altres territoris a fer matinals com aquesta. Seria ideal tenir un calendari de jornades com la d’avui perquè els ciclistes, que no poden practicar l’esport en una instal·lació esportiva, puguin gaudir de ports i carreteres amb total seguretat, i evitar així atropellaments.