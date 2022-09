Sota el lema En transició. Vine i aprèn sobre transició energètica, l’Ajuntament de Montclar ha organitzat una jornada amb diverses activitats per tots els públics pel proper 8 d’octubre que té l’objectiu de donar eines i recursos pràctics per a afrontar la transició cap a un nou model energètic.

La primera activitat del matí serà el taller d’optimització de la factura elèctrica i contractació d’energia verda, a càrrec d’Intiam Ruai, empresa dedicada a la formació en energies renovables i eficiència energètica. Es donaran eines a les persones assistents per a entendre millor la factura elèctrica, reduir-ne el cost econòmic, així com conèixer la possibilitat de contractar l’electricitat a una comercialitzadora 100% renovable. Es recomana a tothom que vulgui assistir que porti la seva factura elèctrica.

A les 12 del matí es comptarà amb la participació d’en Santi Martínez, divulgador en temes de transició energètica i fundador i director de Km0 Energy, empresa que ofereix solucions al sector públic i privat per a una energia eficient, neta i de proximitat. En la xerrada La ciutadania, el centre de la transició energètica, parlarà de com els ciutadans poden afrontar aquest repte, tractant temes com els projectes locals de generació d’energia amb retorn econòmic i social i compensació d’emissions, entre altres.

Per a un públic familiar, es realitzarà un taller de cuina solar, en el qual infants i famílies podran aprendre com funciona un forn solar, quins són els seus avantatges i condicionants, tot cuinant una pizza que serà degustada a la 1 del migdia per totes les persones assistents a la jornada.

Durant el matí es podrà veure també l’exposició Rehabilitació energètica d’edificis», cedida per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).